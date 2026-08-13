Tipo de cambio golpea a la industria: empresas frenan inversiones y recortan personal

Encuesta de la CICR revela cómo la apreciación del colón afecta inversión, empleo, producción y rentabilidad de la industria en Costa Rica.

El impacto de la apreciación del colón sobre la industria en Costa Rica se intensificó y ya alcanza áreas como la inversión, el empleo, la producción y la rentabilidad, al tiempo que se mantiene como el principal obstáculo para la competitividad empresarial.

Así lo advirtió la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) este jueves, durante la presentación de los resultados de la decimosétima edición anual de la Encuesta de Perspectivas Empresariales y Valoración de los Factores de Competitividad del Sector Industrial Manufacturero.

Según informó la Cámara, el tipo de cambio es el factor externo con mayor incidencia negativa, señalado por siete de cada 10 empresas encuestadas.

Además, de acuerdo con el Índice de Incidencia que calcula la CICR, se mantiene por cuarto año consecutivo como el factor que más afecta la capacidad de competir del sector industrial.

En esta ocasión, ocupa el primer lugar tanto entre las empresas de Zona Franca como en las del Régimen Definitivo. En este último grupo, no solo las grandes lo ubican de primero, como ocurrió el año pasado, sino que las empresas Pyme también lo colocan en esa posición, cuando en 2025 ocupaba el tercer lugar.

“ El tipo de cambio no sólo se ubica como el principal factor, sino que aumenta la intensidad con la que está afectando la capacidad de competir de las empresas manufactureras ”, detalla el comunicado de la Cámara.

La organización industrial encuestó a 115 empresas del sector industrial formal con tres o más trabajadores, entre el 9 de abril y el 15 de julio.

En el total de la muestra, las compañías que ubican el tipo de cambio entre los tres principales factores que las afectan aumentaron de 43,3% a 54,1% entre 2025 y 2026. En tanto, las que lo consideran el principal factor se duplicaron con creces, al pasar de 19,2% a 40,5%.

La tendencia se observa tanto entre las empresas de Zona Franca como entre las grandes y pequeñas y medianas empresas del Régimen Definitivo, donde la proporción que señala al tipo de cambio como el principal factor pasó de casi 12% a alrededor de 33%.

Este miércoles 12 de abril, el tipo de cambio del dólar respecto al colón alcanzó un nuevo mínimo durante la sesión en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex). El precio de la divisa cerró en ¢449,51, una disminución de ¢0,66 frente al día anterior y de ¢3,91 respecto a los ¢453,42 de la semana anterior.

Suspensión de inversiones y recortes de personal

Según la encuesta de los industriales, los efectos de la apreciación del colón comenzaron a reflejarse con fuerza en las decisiones de inversión y empleo de las empresas manufactureras en Costa Rica.

Por ejemplo, el 31% de las compañías consultadas afirmó suspender planes de expansión o nuevas inversiones, mientras que 13% aplicó recortes de personal y tres de cada 10 no repusieron plazas vacantes por renuncias o jubilaciones.

El impacto es mayor entre las empresas de Zona Franca. Casi la mitad suspendió inversiones, 23% redujo su planilla y 46% dejó sin reemplazo las vacantes generadas. Además, al menos una de cada cuatro empresas encuestadas prevé reducir su personal si se mantiene la situación actual del tipo de cambio .

La apreciación también golpea los resultados financieros, pues seis de cada 10 empresas reportaron menores ingresos en colones al convertir los dólares con los que cubren sus costos operativos, mientras que 55% señaló una reducción de su rentabilidad. En Zona Franca, este último efecto alcanza a ocho de cada 10 compañías.

Otros efectos incluyen una mayor competencia de productos importados, problemas de liquidez y pérdida de mercados externos. Además, una de cada 10 empresas manufactureras redujo o paralizó líneas de producción, según los resultados de la encuesta.

“Si bien durante la mayor parte del 2025 la apreciación del tipo de cambio fue relativamente baja —alrededor de un 2,2%—, a partir de los últimos meses del año pasado y durante lo que llevamos de este año se ha registrado una aceleración en la apreciación del colón de alrededor de un 10% ”, señaló Sergio Capón, presidente de la Cámara.

“ (Esto) ha profundizado los efectos negativos que se vienen acumulando sobre las empresas desde el segundo semestre del 2022 ″, agregó.

Otros factores negativos

Además del tipo de cambio, que encabeza la lista con un 70,2%, los principales factores externos negativos para la industria son la infraestructura, con 67,5%, y las cargas sociales, con 66,7%.

Les siguen el costo de la electricidad (57%), la disponibilidad y calidad del recurso humano (56,1%) y el precio de las materias primas e insumos (55,3%).

Según la CICR, este último factor registró el cambio más relevante frente a 2025: pasó del octavo al segundo lugar en incidencia sobre la competitividad, solo por debajo del tipo de cambio. También aumentó la presencia del costo de los combustibles, de 32,1% a 46,5%, y de las materias primas e insumos, de 47,7% a 55,3%.

Según explicó la Cámara de Industrias, el encarecimiento de materias primas y combustibles responde, en buena medida, al aumento internacional del petróleo y otros insumos, asociado al conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán y a las afectaciones al tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz.

Los factores varían, además, según el régimen. En Zona Franca, después del tipo de cambio, destacan la disponibilidad de recurso humano y la infraestructura.

En el Régimen Definitivo, las materias primas ocupan el segundo lugar, seguidas por las cargas sociales. Entre las empresas pequeñas de este régimen, además, la competencia informal figura como el tercer factor de mayor incidencia.