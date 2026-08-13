Economía

Tipo de cambio golpea a la industria: empresas frenan inversiones y recortan personal

Encuesta de la Cámara de Industrias revela que 31% de las empresas consultadas suspendió planes de expansión o nuevas inversiones y 13% aplicó recortes de personal

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Por Arianna Villalobos Solís
Collage con dos imágenes: a la izquierda, una mano sostiene varios billetes de dólares estadounidenses; a la derecha, un obrero con casco y equipo de seguridad trabaja en la construcción de un edificio. La imagen ilustra el impacto económico y la caída en la recaudación fiscal en Costa Rica en 2024.
Encuesta de la CICR revela cómo la apreciación del colón afecta inversión, empleo, producción y rentabilidad de la industria en Costa Rica. (Alonso Tenorio y Rafael Pacheco/Composición con fotografías de La Nación.)







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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