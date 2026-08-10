Economía

Petróleo se dispara por las exigencias de Estados Unidos e Irán para reabrir Ormuz

El mercado, que la semana pasada apostaba por un acuerdo entre las partes, se inquieta ahora por el estancamiento diplomático

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Por AFP
Embarcaciones navegan por el estrecho de Ormuz, frente a la ciudad portuaria de Bandar Abbas, en el sur de Irán, el 10 de agosto de 2026.
El presidente Donald Trump declaró el lunes que Estados Unidos exigirá “compensaciones” por los ataques llevados a cabo por Irán que se remontan a décadas atrás. (ATTA KENARE/AFP)







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