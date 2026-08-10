Trump dice que reclamará a Irán una compensación por el conflicto

Embarcaciones navegan por el estrecho de Ormuz, frente a la ciudad portuaria de Bandar Abbas, en el sur de Irán, el 10 de agosto de 2026.

Washington, Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que buscaría una compensación por parte de Irán por ataques que se remontan a décadas atrás, como parte de cualquier futura negociación de paz.

Irán “está pidiendo una compensación por los daños que se le han causado durante el conflicto militar de los últimos cinco meses (...) Yo igualmente exijo una compensación de Irán por todas las personas que han matado” a lo largo del tiempo, publicó Trump.

El mandatario estadounidense aludió en particular al atentado contra el buque de guerra estadounidense USS Cole en Yemen en 2000, al señalar que las familias de los fallecidos deberían ser compensadas.

Igualmente se refirió a las familias de los “miles de manifestantes inocentes muertos en los últimos 50 años, además de los 52.000 de los últimos cinco meses”.

Esta nueva declaración hace lucir aún más improbable que se alcance pronto un acuerdo sobre el paso por el estrecho de Ormuz, mientras Irán pide para abrir esa vía que Estados Unidos acepte “todas” sus condiciones.