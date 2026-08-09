El Mundo

Irán exige a Estados Unidos aceptar ‘todas’ sus condiciones para reabrir Ormuz

Irán desafía a Estados Unidos por el estrecho de Ormuz

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Por AFP
Esta captura de pantalla tomada de un video de AFPTV del 12 de julio en Irán muestra buques de carga anclados cerca del Estrecho de Ormuz, frente a la costa oriental de los Emiratos Árabes Unidos en Khor Fakkan.
Las tensiones entre Irán y Estados Unidos mantienen cerrado el estrecho de Ormuz, mientras Teherán exige el cumplimiento de varias condiciones antes de permitir nuevamente el tránsito marítimo. (-/AFP)







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