Tipo de cambio del dólar toca nuevo mínimo en el Monex

El tipo de cambio del dólar respecto al colón alcanzó un nuevo mínimo en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex) durante la sesión de este miércoles 12 de agosto.

El precio del dólar cerró la jornada en ¢449,51, lo que representa una disminución de ¢0,66 frente al día anterior y de ¢3,91 respecto a los ¢453,42 del miércoles pasado.

En lo que va de esta semana, el tipo de cambio estableció nuevos mínimos históricos en dos sesiones. Primero ocurrió el lunes, cuando llegó a ¢449,89, y nuevamente este miércoles, al caer hasta ¢449,51. Antes de esta semana, el mínimo se había registrado el 17 de julio.

El valor que el tipo de cambio alcanzó este miércoles es su nivel más bajo en el Monex desde el inicio de la serie histórica del Banco Central de Costa Rica (BCCR), el 6 de diciembre de 2007.

Este miércoles se negociaron $31,84 millones en 146 transacciones en Monex. Esta semana, el mayor volumen transado se registró el lunes, con $51,96 millones, mientras que el menor correspondió al martes, con $21,94 millones.

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) intervino en Monex para atender la demanda del sector público no bancario (SPNB) y adquirió $56,72 millones entre el lunes y el miércoles. La cifra fue inferior a los $59,5 millones comprados durante las mismas tres sesiones de la semana anterior.

El ente emisor no participó en el mercado con compras propias para fortalecer sus reservas monetarias. Sin embargo, sí realizó operaciones de estabilización para corregir la volatilidad del precio durante la jornada del lunes.

Ese día, el Banco Central compró $12,37 millones mediante operaciones de estabilización para evitar una caída más drástica en el precio del dólar. La última ocasión en que el emisor participó de esta forma en Monex había sido el pasado 17 de julio.

El 2026 ya es el año con mayor intervención directa en Monex bajo el régimen de flotación administrada, tanto para moderar movimientos bruscos al alza, mediante la venta de dólares, como a la baja, mediante la compra de divisas.

Este miércoles, el dólar abrió la jornada en Monex a ¢450,40 y posteriormente alcanzó el mínimo de ¢449,35. El máximo de la sesión fue de ¢450,40, mientras que la última operación se concretó a ¢449,37 por divisa.

A las 2:40 p. m. del miércoles, todas las entidades bancarias compraban el dólar a ¢443,20 o menos. En el Banco de Costa Rica (BCR), el Banco Nacional y el Banco Popular, el precio de venta era de ¢456, ¢454 y ¢456, respectivamente. Otros operadores privados ofrecían la divisa entre ¢455,70 y ¢460.