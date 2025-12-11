‘Se le detuvo el corazón’: Elías Alvarado y su esposa confiesan la angustia y el milagro del nacimiento de su hijo

Elías Alvarado es corresponsal de Teletica en Estados Unidos desde hace cinco años. En este tiempo el público ha visto el desarrollo de su pequeño hijo Saúl.

Es habitual ver al periodista Elías Alvarado, corresponsal de Teletica en Estados Unidos, como presentador de noticias y de historias humanas en la pantalla de Canal 7; pero, adicionalmente, el público ha desarrollado una relación muy cercana con el comunicador, por lo que en redes sociales suele compartir detalles de su vida en familia y de su pequeño hijo Saúl.

Sin embargo, evita dar información personal e íntima, como la que compartió hace unos días con motivo del cumpleaños número cinco del pequeño de la casa.

Elías y su esposa Tania Mata, acompañados por Saúl, publicaron en redes sociales un video que conmovió a muchos, pues contaron la complicada historia que vivieron como familia durante el nacimiento de Saúl.

Días y horas de dolor, angustia y preocupación fue lo que experimentó la pareja durante las semanas previas a que el niño naciera.

Primero, la pareja contó que les costó mucho lograr el embarazo y que para ello habían realizado tratamientos durante varios años. Cuando se resignaron a que no iban a ser padres, llegó la buena e inesperada noticia de que Tania estaba embarazada.

Todo sucedió cuando la pandemia tenía al mundo encerrado, así que el proceso de hospitales y citas médicas fue un poco complicado. Más aún porque Elías se contagió de coronavirus, lo que los preocupó; sin embargo, la ginecóloga les dijo que estuvieran tranquilos porque el bebé estaba protegido en el útero y que no se iba a contagiar.

Después llegó una segunda preocupación: al bebé no se le desarrollaba un riñón; de esto se enteraron después de realizarse un ultrasonido de control de órganos. Los médicos les dijeron que si el desarrollo del bebé seguía mostrando problemas, deberían de pensar en tratamientos de diálisis.

Un mes después llegó un milagro: los exámenes mostraron que Saúl ya tenía los dos riñones desarrollados completamente.

Pasó el tiempo y, en otra cita de control, los doctores notaron que Tania tenía la presión muy elevada; por lo tanto, la dejaron internada en el hospital.

Más complicaciones en el nacimiento de Saúl, hijo de Elías Alvarado

Tania tenía contracciones constantes, pero nunca dilató lo necesario para el parto. Pasó varias horas en labor.

Tras más de 24 horas de luchar, al bebé se le detuvo el corazón por primera vez. Un par de horas después volvió a suceder.

Tania entró a quirófano para realizarle una cesárea. Elías estaba a punto de hacer un pase en vivo para Telenoticias, pero le avisó a su jefe que no podía. Se quitó la corbata y entró a la sala de cirugía para acompañar a su esposa.

“Cuando le sacan a Saúl, ella entra en un shock (…). Tania empezó a temblar, me dan a Saúl y yo estaba en shock de ver a mi hijo por primera vez y a Tania en una situación delicada; no sabía qué hacer”, recordó Elías en el video.

En medio de la desesperación y del susto, Elías atinó a ponerle el bebé a Tania sobre el cuerpo. “Cuando hice eso, el cuerpo de Tania se tranquilizó y todos los signos volvieron a la normalidad”, narró el periodista.

“Fue un proceso que Dios estuvo con nosotros en todo momento. Siempre hemos puesto todo en manos de Dios”, explicó Elías.

Elías Alvarado ha destacado en diferentes coberturas para Teletica, como la del Desfile de las Rosas este 2025. (Archivo)

Sumado a la emergencia en el nacimiento, Tania contó que tiempo después se enteró de que tiene dos tipos distintos de artritis en la cadera; razón por la que no dilataba correctamente. Por esta situación, un nuevo embarazo no está recomendado por los médicos.

Superados los problemas y la angustia, la familia ha conquistado el corazón del público. Saúl es todo un personaje que encanta en redes sociales y sus papás están agradecidos y orgullosos por el niño que es.