Elías Alvarado, de Teletica, estalla en redes por comentario: ‘La gente está enferma’

Pocas veces Elías Alvarado se molesta, pero en esta ocasión un comentario en su perfil de Facebook provocó enojo en el periodista de Teletica.

El periodista Elías Alvarado, corresponsal de Teletica en Estados Unidos, vivió un momento de frustración debido a unos comentarios que recibió en su perfil de Facebook.

El comunicador, muy querido por los seguidores de Telenoticias, manifestó su molestia en una publicación: “Ayúdanos, Señor” y “Gente enferma”, fueron las expresiones que usó Alvarado para expresar su enojo.

Lo que molestó a Alvarado fue un mensaje que recibió en su cuenta de Facebook en respuesta a una fotografía que publicó donde se ve una bandera de Italia al fondo (cuyos colores son verde, blanco y rojo). La imagen la tomó el periodista durante la visita que realizó a un restaurante italiano en Nueva York, donde reside.

Elías Alvarado tuvo que aclarar en redes sociales que la bandera que salía en su foto era de Italia, no de Liberación Nacional. (Facebook)

Sin embargo, un seguidor confundió la bandera italiana con la del Partido Liberación Nacional, de Costa Rica (verde y blanco). La persona escribió: “Te dejo de seguir porque andás con una bandera de Liberación” y además, agregó una ofensa muy fuerte en contra de Elías.

Alvarado no se aguantó la molestia y aclaró en los comentarios que la bandera que salía en la foto era la italiana y luego escribió: “Dios mío, la gente está enferma, de verdad”.

Pocas veces se ve a Elías Alvarado molesto o incómodo por alguna situación; por el contrario, sus redes sociales en general están llenas de mensajes positivos, con publicaciones sobre su trabajo, su familia y su vida en Estados Unidos.