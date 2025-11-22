Elías Alvarado, de Teletica, estalla en redes por comentario: ‘La gente está enferma’

El periodista Elías Alvarado, corresponsal de Teletica en Estados Unidos, vivió un momento de frustración debido a unos comentarios que recibió en su perfil de Facebook.
El comunicador, muy querido por los seguidores de Telenoticias, manifestó su molestia en una publicación: “Ayúdanos, Señor” y “Gente enferma”, fueron las expresiones que usó Alvarado para expresar su enojo.
Lo que molestó a Alvarado fue un mensaje que recibió en su cuenta de Facebook en respuesta a una fotografía que publicó donde se ve una bandera de Italia al fondo (cuyos colores son verde, blanco y rojo). La imagen la tomó el periodista durante la visita que realizó a un restaurante italiano en Nueva York, donde reside.
Sin embargo, un seguidor confundió la bandera italiana con la del Partido Liberación Nacional, de Costa Rica (verde y blanco). La persona escribió: “Te dejo de seguir porque andás con una bandera de Liberación” y además, agregó una ofensa muy fuerte en contra de Elías.
Alvarado no se aguantó la molestia y aclaró en los comentarios que la bandera que salía en la foto era la italiana y luego escribió: “Dios mío, la gente está enferma, de verdad”.
Pocas veces se ve a Elías Alvarado molesto o incómodo por alguna situación; por el contrario, sus redes sociales en general están llenas de mensajes positivos, con publicaciones sobre su trabajo, su familia y su vida en Estados Unidos.