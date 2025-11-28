Teletica tuvo un emotivo detalle con Elías Alvarado tras un hecho histórico en la empresa: vea de qué se trata

Desde hace cinco años el periodista Elías Alvarado es el rostro de Teletica en Estados Unidos.

El periodista Elías Alvarado, corresponsal de Teletica en Estados Unidos, recibió un homenaje muy emotivo en reconocimiento a su labor por parte de la empresa.

Alvarado ya tiene más de cinco años de ser el único empleado de Canal 7 fuera del país, y eso es un hecho histórico para la compañía; por lo tanto, le rindieron un tributo muy especial que el comunicador agradeció.

Teletica realizó un video en homenaje a Alvarado en el que lo felicitan por sus cinco años de labores en el noticiero y en otras producciones de la empresa como El Chinamo y las transmisiones deportivas.

“Felicidades por los primeros cinco años de formar parte de la familia de Teletica. Elías es periodista del noticiero y nuestro corresponsal desde Estados Unidos, aportando información internacional clave y la realidad de la comunidad costarricense para nuestros televidentes”, dice el video en el que se muestra una fotografía de Alvarado.

Con este reconocimiento, Elías no se guardó su alegría de ser parte de la empresa y aprovechó para escribir un mensaje muy especial.

“Desde que recuerdo, en mi casa siempre estaba encendido Canal 7: las mañanas antes de ir a la escuela, los fines de año llenos de emoción, los programas que marcaron etapas en mi vida”, comentó.

Agregó que nunca se imaginó “la dicha de estar dentro de esa pantalla” que tanto lo acompañó. Manifestó que la experiencia ha superado cualquier sueño profesional para él. “Hoy celebro este camino con gratitud, orgullo y alegría. Gracias, Teletica, por abrirme las puertas y regalarme tantos momentos que atesoraré siempre”, concluyó.

Desde Nueva York, donde reside, Elías ha reportado a Telenoticias grandes acontecimientos internacionales, así como ha dado cobertura a eventos de gran envergadura como el Desfile de las Rosas. Además, ha sido corresponsal de los ticos en Estados Unidos que disfrutan de los partidos de la Sele o El Chinamo.