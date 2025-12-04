Elías Alvarado de Teletica está festejando el día más importante de su vida: vea aquí el emotivo momento

Elías Alvarado y su hijo Saúl han conquistado al público en redes sociales. El pequeño está de cumpleaños este 4 de diciembre.

Este jueves 4 de diciembre es uno de los días más importantes en la vida del periodista Elías Alvarado, corresponsal de Teletica en Estados Unidos y, por supuesto, lo está festejando por todo lo alto.

El comunicador celebra la vida de su pequeño hijo Saúl, quien este día está cumpliendo sus cinco años. El niño, además de ser un pequeño muy tierno, también heredó la chispa de su papá para las cámaras y por eso ha encantado a los seguidores de Elías en redes sociales.

En medio de la celebración, el periodista publicó un tierno mensaje en su Instagram que dedicó a su hijo. “Jamás imaginé cuánto iluminarías nuestros días ni toda la alegría que traerías contigo”, escribió Elías junto a una foto donde se le ve sosteniendo al pequeño Saúl recién nacido.

Con este dulce recuerdo, Elías Alvarado celebró el cumpleaños número cinco de su hijo Saúl. (Instagram)

La publicación provocó muchos mensajes de felicitación para el niño: “Que crezca con mucha sabiduría y gracia de Dios”, “Dios te bendiga siempre, Saúl, tienes a los mejores regalos: tus padres”, “Saulito, que Dios te colme de bendiciones” y “Que Dios bendiga su vida y la de sus padres”; fueron algunos de los comentarios.

Además de la foto, Elías también compartió la sorpresa que él y su esposa Tania Mata le prepararon al niño por su cumpleaños: un regalo, pastel y globos.