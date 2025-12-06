Elías Alvarado de Teletica se sometió a una cirugía en su rostro: ‘Me hicieron 14 puntadas’

Desde hace cinco años el periodista Elías Alvarado es corresponsal de Teletica en Estados Unidos.

El periodista Elías Alvarado, corresponsal de Teletica en Estados Unidos, anunció a sus seguidores que se sometió a una cirugía y que, por al menos un día, no presentará su habitual reporte desde Nueva York a Telenoticias.

En sus historias de Instagram, el comunicador explicó que este viernes 5 de diciembre fue a un centro médico para que le realizaran la extirpación de un quiste que tenía en su frente.

A la cita fue acompañado por su esposa Tania Mata.

“Le pido a Dios que no me quede una cicatriz muy fea ahí, grande. La doctora dijo que va a hacer todo lo posible para que se vea bien”, dijo mientras iba camino a la operación.

Elías Alvarado de Teletica se sometió a una cirugía en su rostro

Horas después, Alvarado hizo un nuevo reporte sobre su estado, también en historias de Instagram, y contó que todo salió de manera positiva.

“Me hicieron 14 puntadas. Me explicaron que entre más larga (la herida) cicatriza mejor. No se abulta (...) La verdad me siento muy bien, hicieron anestesia local”, narró.

Además, explicó que los médicos sacaron el lipoma y que enviarán la muestra a hacerle análisis.

Por último, el periodista les dijo a sus seguidores que al menos este sábado no presentará las noticias desde Estados Unidos y que espera regresar a la pantalla de Canal 7 este lunes 8 de diciembre.