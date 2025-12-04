Bad Bunny alista doble concierto histórico en Costa Rica: esto debe saber antes del show

Después de realizar una residencia de 31 conciertos en Puerto Rico, Bad Bunny salió de gira internacional para presentar su 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour'. Este fin de semana dará dos espectáculos en Costa Rica.

La cuenta regresiva se acerca a su fin, falta apenas un día para que Costa Rica sea testigo de la gira histórica DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour, de Bad Bunny.

Este 5 y 6 de diciembre, los ticos volverán a emocionarse, bailar y cantar las canciones del Conejo Malo en dos conciertos que prometen ser los más grandes de este 2025.

El encuentro del puertorriqueño con sus fans ticos será en el Estadio Nacional (INS Estadio) y, para quienes están listos para gritar a más no poder éxitos como Tití me preguntó, Callaíta o Yo hago lo que me da la gana, les tenemos información útil para que la experiencia de los shows sea la más placentera.

Bad Bunny regresa a nuestro país para presentar su último disco de estudio, el cual le da el nombre a la gira mundial que inició en su natal Puerto Rico y que se extendió durante dos meses con 31 conciertos.

Después de salir de su país, el artista empezó su recorrido internacional con dos espectáculos en República Dominicana, siendo Costa Rica el segundo país de su gira por Latinoamérica.

En suelo tico la polémica no podía faltar. A poco más de una semana de los recitales, se anunció que La Casita, el escenario secundario del show, se montaría en el recinto de La Sabana. Un sector del público se emocionó por ver al cantante más de cerca, pero otra parte se molestó por cuestiones de visibilidad del artista.

El montaje de los conciertos de Bad Bunny en su residencia en Puerto Rico representó la flora y la fauna de ese país. En Costa Rica, el artista también tendrá dos escenarios, aunque no se sabe cómo será el principal. (AFP)

La productora Move Concerts, encargada del montaje, explicó que el concierto fue evolucionando con el paso del tiempo hasta que la producción internacional tomó la decisión de que La Casita fuera parte del show.

Pero dejando atrás el tema de las devoluciones y del montaje de La Casita, Bad Bunny ya tiene todo listo para encantar una vez más a Costa Rica.

De Puerto Rico a Costa Rica: la experiencia Bad Bunny

Damaris Hernández, periodista del diario El Nuevo Día, de Puerto Rico, contó a La Nación cómo fue la experiencia que vivieron en su país durante la residencia de Bad Bunny.

Desde sus inicios, la comunicadora ha dado cobertura a la carrera de Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre de pila del cantante. Ha asistido a varios de sus conciertos y este 2025 fue testigo de dos shows de la residencia en su país.

Explicó que el montaje en Puerto Rico contó con dos escenarios: el principal, en el cual se hacía alusión a la flora y fauna de su país; una especie de montaña en la que hasta animales reales había. La segunda tarima era La Casita.

En La Casita, Bad Bunny interpreta una buena parte de su show. En Costa Rica esta estructura también se podrá disfrutar en sus conciertos. (Archivo)

En su país, cuando se pusieron las entradas a la venta, hubo algunos sectores con la aclaración de “visibilidad limitada” que correspondían a los lugares donde La Casita se interponía.

“Con el tiempo, la gente descubrió que estar más cerca de La Casita era realmente mejor, que estar más cerca del otro escenario, porque en esa parte se dio lo más intenso del perreo”, explicó la periodista.

Según lo que ella vio en los recitales, Bad Bunny presentó el concierto en tres partes: en la primera, que se realizó en el escenario principal, el artista se dedicó más a ‘la plena y la bomba’.

Cuando se trasladó a La Casita, se dedicó a interpretar sus éxitos más de reguetón y trap.

Al cierre, regresó a la primera tarima para cantar lo más salsero de su nueva era.

En La Casita, según explicó Hernández, estuvo entre 45 minutos y una hora.

“Al principio la gente como que se quejó, porque pensaban que La Casita iba a tapar la visibilidad, pero después, el que iba a los conciertos descubrió que estar cerca de La Casita era una gran experiencia”, explicó la comunicadora.

En Puerto Rico, La Casita de Bad Bunny se ubicó en el medio del sector de gramilla. (Archivo)

La periodista afirmó que, en su trabajo en cubrir conciertos de Bad Bunny, los de esta gira son los mejores que ha dado el cantante.

“En el aspecto de concepto, este es el mejor desarrollado (...) Este concierto todo el tiempo está en high. Está conceptualizado tanto para el que es muy fanático como para el que lo descubrió en este último disco”, afirmó.

En cuanto a La Casita y los posibles problemas de visibilidad, Hernández aclaró que, al menos en Puerto Rico, el montaje tenía varias pantallas que transmitían lo que sucedía en ese escenario, incluso lo que pasaba adentro de la estructura, donde había invitados especiales disfrutando del show.

Detalles de los conciertos de Bad Bunny en Costa Rica

Lo primero, para quienes aún no se han decidido por ir a los conciertos de Bad Bunny, les informamos que hay entradas a la venta en el sitio eticket.cr.

Y para los que sí están apuntados a la fiesta urbana, esta información les será de mucha utilidad:

Antes de los espectáculos, habrá activaciones de las empresas patrocinadoras, así que llegar temprano es una buena recomendación para vivir la experiencia al máximo. Las puertas del estadio abrirán ambos días a partir de las 2 p. m. para permitir el ingreso del público.

El espectáculo se iniciará a las 7 p. m.

Costa Rica es la segunda parada de la gira internacional de Bad Bunny. Este fin de semana, el artista puertorriqueño dará dos conciertos en el Estadio Nacional (ahora INS Estadio). (AFP)

Los ingresos al recinto serán de la siguiente manera:

Acceso noroeste del estadio:

Vip de pie.

Pit A y B.

Vecinos.

Ultimate VIP Lounge Experience.

Early Entry Package.

Costado este:

Sombra este.

Platea este.

Balcón este.

Golden & Silver Premium Ticket.

Costado oeste:

Palcos.

Sombra oeste.

Platea oeste.

Balcón oeste.

Costado sur (diagonal a Liberty):

Gramilla de pie.

Costado sur (lado de La Sabana):

Gradería sur.

La organización informó que es importante que los asistentes descarguen las entradas con la tecnología NFC y las guarden en la wallet de su teléfono celular para agilizar el ingreso y mejorar la seguridad.

Cabe destacar que los conciertos son exclusivos para mayores de 18 años, por lo que el público debe mostrar su cédula de identidad.