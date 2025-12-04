Viva

Bad Bunny alista doble concierto histórico en Costa Rica: esto debe saber antes del show

Este fin de semana los ticos serán testigos del ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour’ en el Estadio Nacional

Por Jessica Rojas Ch.
Bad Bunny concierto
Después de realizar una residencia de 31 conciertos en Puerto Rico, Bad Bunny salió de gira internacional para presentar su 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour'. Este fin de semana dará dos espectáculos en Costa Rica. (AFP)







