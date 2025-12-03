Bad Bunny en Costa Rica: ¡Últimas entradas a la venta para sus dos conciertos!

Bad Bunny se presentará en Costa Rica el 5 y 6 de diciembre.

A pocos días de las tan esperadas presentaciones de Bad Bunny en Costa Rica, Move Concerts, la productora a cargo del evento, anunció este martes la liberación de un nuevo lote de entradas para ambas fechas.

La decisión se tomó una vez definido y establecido el montaje completo del escenario en el Estadio Nacional (conocido comercialmente como INS Estadio), lo que permitió habilitar espacios adicionales que previamente se habían mantenido bloqueados.

El astro puertorriqueño, en el marco de su exitosa gira Debí Tirar Más Fotos World Tour, se presentará en el Estadio Nacional de La Sabana el viernes 5 y el sábado 6 de diciembre, a las 7 p. m. Ambos conciertos se perfilan como dos de los espectáculos más esperados del año para el público costarricense.

Las entradas liberadas están disponibles en las localidades de sombra y platea/balcón, con opciones de visión total y secciones de visión limitada a un precio más accesible.

Las entradas con visión limitada tienen un costo de ₡51.900 para Platea/Balcón (visión limitada) y ₡34.000 para Sombra (visión limitada).

La productora informó de que las entradas se pueden adquirir a través de la plataforma eticket.cr. Se trata de una nueva ventana de compra para quienes se habían quedado sin opciones tras el primer lanzamiento de boletos.

La alta demanda por ver al intérprete de éxitos como Tití Me Preguntó y Un Verano Sin Ti provocó que las entradas originales se agotaran rápidamente, por lo que esta liberación representa la última oportunidad para los seguidores que no lograron asegurar su boleto.

