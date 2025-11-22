Este es el ‘setlist’ con el que Bad Bunny inició su ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour’ en República Dominicana; Costa Rica será el siguiente destino

Bad Bunny estrenó este viernes 21 de noviembre en República Dominicana el repertorio de su nueva gira mundial, DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour, con un concierto en el Estadio Olímpico Félix Sánchez en el que encadenó 31 canciones que repasan casi toda su discografía y adelantan el tono del resto del tour que lo traerá de regreso a cantarles a los ticos.

El puertorriqueño se presentará en Costa Rica el 5 y 6 de diciembre en el Estadio Nacional (ahora conocido como INS Estadio), en La Sabana.

Para esa primera noche en República Dominicana, el show abrió con LA MuDANZA, antes de pasar por éxitos recientes como Callaita, PIToRRO DE COCO, WELTiTA (ft. Chuwi), TURiSTA, BAILE INoLVIDABLE y NUEVAYoL. Luego entonó VeLDÁ y algunos clásicos como Tití Me Preguntó, Neverita, Si Veo a Tu Mamá, La Romana, VOY A LLeVARTE PA PR, Me Porto Bonito, No Me Conoce (Remix) y Bichiyal, que fueron coreados por todo el estadio.

Antes de salir al mundo a presentar 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour', Bad Bunny realizó 31 conciertos en su natal Puerto Rico durante una residencia que se extendió de julio a setiembre. (Archivo)

La segunda parte del repertorio, a partir de la mitad del concierto, apostó por el reguetón más intenso con Yo Perreo Sola, Efecto, Safaera, Diles y MONACO. Además, cantó 25/8, CAFé CON RON y Ábreme Paso. Estas dos últimas junto a la banda Los Pleneros antes del puente hacia el cierre.

Para el final, Bad Bunny cuyo nombre de pila es Benito Antonio Martínez Ocasio, reservó algunas de sus canciones más populares de los últimos años: Ojitos Lindos, LA CANCIÓN, KLOuFRENS, DÁKITI y El Apagón, además de las nuevas DtMF y EoO, que funcionan como firma de esta era y dan nombre a la gira.

A continuación, la lista completa de las canciones: