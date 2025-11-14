Bad Bunny en Costa Rica: público podrá comprar entradas para disfrutar sus conciertos sobre la tarima y estos son los precios

¡Atención! Si se quedó sin entradas para los conciertos que presentará Bad Bunny en Costa Rica en diciembre, le contamos una buena noticia: la productora Move Concerts anunció que pondrá nuevos boletos a la venta para los shows.
Los espectáculos están pactados para el viernes 5 y el sábado 6 de diciembre, en el Estadio Nacional en La Sabana.
El Conejo Malo, gran ganador de los recientes Latin Grammy, volverá a nuestro país con la gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour. Este disco lo hizo merecedor de cinco galardones, entre ellos álbum del año.
Los tiquetes estarán a la venta a partir de este lunes 17 de noviembre, a las 10 a. m., en el sitio eticket.cr.
Habrá más boletos en las localidades VIP de pie, sombra, platea y balcón. No obstante, como un detalle muy especial para los fans más fuertes del puertorriqueño, la producción habilitó dos nuevas zonas: Stage Bleachers (numerado) y Pit A/B (de pie) que son parte del montaje del escenario. Por consiguiente, quienes compren estos tiquetes verán el concierto sobre la tarima.
Los precios son:
- Stage Bleachers: $218.800.
- Pit A/B: $156.800.
- Platea especial: $109.100.
- VIP: $91.200.
- Platea/balcón: $63.800.
- Sombra: $45.900.
Cabe recordar que el concierto de Bad Bunny es solo para mayores de 18 años y que la compra se puede realizar con cualquier tipo de tarjeta nacional e internaciona. Eso sí, no aplica Tasa Cero ni Minicuotas.