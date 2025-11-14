Bad Bunny en Costa Rica: público podrá comprar entradas para disfrutar sus conciertos sobre la tarima y estos son los precios

Bad Bunny realizó una residencia de varios conciertos en Püerto Rico, en ellos había público en el escenario, eso lo repetirá en Costa Rica.

¡Atención! Si se quedó sin entradas para los conciertos que presentará Bad Bunny en Costa Rica en diciembre, le contamos una buena noticia: la productora Move Concerts anunció que pondrá nuevos boletos a la venta para los shows.

Los espectáculos están pactados para el viernes 5 y el sábado 6 de diciembre, en el Estadio Nacional en La Sabana.

El Conejo Malo, gran ganador de los recientes Latin Grammy, volverá a nuestro país con la gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour. Este disco lo hizo merecedor de cinco galardones, entre ellos álbum del año.

Los tiquetes estarán a la venta a partir de este lunes 17 de noviembre, a las 10 a. m., en el sitio eticket.cr.

¿DeBÍ TiRAR MáS FOToS' es el disco que trae de regreso a Bad Bunny a concierto en Costa Rica. Con este álbum recientemente ganó cinco premios Latin Grammy. (Archivo)

Habrá más boletos en las localidades VIP de pie, sombra, platea y balcón. No obstante, como un detalle muy especial para los fans más fuertes del puertorriqueño, la producción habilitó dos nuevas zonas: Stage Bleachers (numerado) y Pit A/B (de pie) que son parte del montaje del escenario. Por consiguiente, quienes compren estos tiquetes verán el concierto sobre la tarima.

Los precios son:

Stage Bleachers: $218.800.

Pit A/B: $156.800.

Platea especial: $109.100.

VIP: $91.200.

Platea/balcón: $63.800.

Sombra: $45.900.

Cabe recordar que el concierto de Bad Bunny es solo para mayores de 18 años y que la compra se puede realizar con cualquier tipo de tarjeta nacional e internaciona. Eso sí, no aplica Tasa Cero ni Minicuotas.