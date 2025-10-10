Bad Bunny no se queda callado y desafía a Donald Trump

El cantante publicó videos en español tras críticas de Trump por su show en el Super Bowl, generando una nueva polémica en Estados Unidos.

El artista puertorriqueño Bad Bunny compartió en sus redes sociales dos videos donde fanáticos en Estados Unidos cantaban en español cada verso de su tema “Baile inolvidable”, incluido en su disco Debí tirar más fotos.

La publicación, realizada el 8 de octubre, coincidió con una ola de cuestionamientos impulsada por sectores conservadores tras su selección como figura principal del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026.

El gesto fue percibido como un mensaje simbólico frente a las críticas de Donald Trump, quien cuestionó públicamente la decisión de la NFL de elegirlo como artista central. Aunque el cantante no incluyó mensajes en los videos, se interpretó como una defensa de la cultura latina y del idioma español en medio del creciente debate político en Estados Unidos.

La presentación está prevista para el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium, en Santa Clara, California. El evento contará con la producción conjunta de la NFL, Apple Music y Roc Nation, empresa fundada por el rapero Jay-Z. Zaileen Janmohamed, presidenta del comité organizador, aseguró a The New York Times que Bad Bunny ofrecerá un espectáculo que reflejará la diversidad cultural de la región.

Críticas del entorno republicano y de Trump

Donald Trump, en entrevista con Newsmax, calificó la elección del puertorriqueño como “absolutamente ridícula” y afirmó que no sabía quién era ni por qué lo habían elegido. Según The New York Times, este comentario se sumó a una serie de ataques del expresidente hacia figuras representativas de la comunidad latina.

En 2017, Bad Bunny cuestionó la respuesta del gobierno federal ante el paso del huracán María en Puerto Rico, y en 2024 expresó su respaldo a la candidatura de Kamala Harris. Ambos episodios intensificaron su distanciamiento con líderes del Partido Republicano.

Además, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, propuso que el Super Bowl debió contar con un cantante de música country, como Lee Greenwood, autor de God Bless the U.S.A.

Por su parte, Corey Lewandowski, exjefe de campaña de Trump, advirtió que agentes de ICE podrían estar presentes en el espectáculo, mientras que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, calificó de “débil” a la liga por incluir al artista latino.

Reacciones en redes y más críticas

Otras figuras republicanas también manifestaron su rechazo. Danica Patrick, expiloto de carreras y presentadora, ironizó sobre la elección del artista en su cuenta de X, al señalar que no se deberían permitir canciones que no estén en inglés en un evento de tanta audiencia.

En la misma red social, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, propuso reemplazar a Bad Bunny por el cantante de country Jason Aldean. Justificó su propuesta en que el artista canceló conciertos en Estados Unidos por operativos migratorios durante la administración Trump.

Respuesta de Bad Bunny en televisión

El 4 de octubre, Bad Bunny fue anfitrión del episodio de estreno de la temporada 51 del programa Saturday Night Live, donde respondió con humor a las críticas. Durante su monólogo, mencionó que se sentía feliz y que “hasta Fox News” debería estarlo. Luego, cambió al español para declarar que su participación representaba un logro colectivo para la comunidad latina en Estados Unidos.

Cerró con una frase en alusión al idioma: “Y si no entendiste lo que acabo de decir, tiene cuatro meses para aprender”, en clara referencia al tiempo restante para el Super Bowl.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.