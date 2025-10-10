Viva

Bad Bunny no se queda callado y desafía a Donald Trump

La elección del artista para el Super Bowl 2026 provocó críticas del entorno republicano y un mensaje indirecto en redes sociales

Por La Nación / Argentina / GDA
El cantante publicó videos en español tras críticas de Trump por su show en el Super Bowl, generando una nueva polémica en Estados Unidos.
El cantante publicó videos en español tras críticas de Trump por su show en el Super Bowl, generando una nueva polémica en Estados Unidos. (AFP/IG Bad Bunny)







