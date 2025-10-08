Viva

Bad Bunny designado por ‘Billboard’ como el máximo artista latino del siglo XXI

El ‘conejo malo’ ostenta un récord de 89 canciones que han llegado a los primeros 10 lugares en Hot Latin Songs, más del doble que los subcampeones Enrique Iglesias y Luis Miguel

EscucharEscuchar
Por El Universal / México / GDA y Fátima Jiménez
Gobierno de Donald Trump amenaza con redadas en el show de Bad Bunny en el Super Bowl: ‘Te detendremos y te deportaremos’s
Bad Bunny también fue reconocido como el máximo artista de todos los géneros por 'Billboard' en 2022 y como el latino más destacado por quinto año consecutivo, entre 2020 y 2024. (Tomada de Instagram)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Bad BunnyBillboard
El Universal

El Universal / México / GDA

El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.