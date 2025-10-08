Bad Bunny designado por ‘Billboard’ como el máximo artista latino del siglo XXI

Bad Bunny también fue reconocido como el máximo artista de todos los géneros por 'Billboard' en 2022 y como el latino más destacado por quinto año consecutivo, entre 2020 y 2024.

El artista puertorriqueño Bad Bunny fue elegido por la revista especializada en música Billboard como el máximo artista latino del siglo XXI, según publicó el medio en su página web.

De acuerdo con Billboard, este ranquin se elaboró a partir del desempeño de los artistas en las listas Top Latin Albums y Hot Latin Songs entre enero del 2000 y diciembre del 2024.

LEA MÁS: Bad Bunny fue aplaudido por interpretar a Quico, de ‘El chavo del 8′: vea su presentación

“Bad Bunny continúa redefiniendo la música latina a través de su arte, amplificando su alcance e influencia global”, destacó la publicación al referirse a Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre de pila del intérprete.

La revista añadió: “Benito ha acumulado múltiples éxitos simultáneos al combinar magistralmente sus sencillos con colaboraciones efectivas, logrando liderar la lista Top Latin Albums en ocho ocasiones durante este cuarto de siglo".

Billboard subrayó que el reconocimiento de Bad Bunny como el máximo artista latino del siglo XXI resulta aún más impresionante considerando que no apareció en sus listas hasta 2016. Su primera entrada en las clasificaciones de la revista se registró en 2018.

Desde entonces, el artista ha conseguido 14 temas número uno en la lista Hot Latin Songs y ocho en Top Latin Albums. Además, posee un récord de 89 canciones que han alcanzado los primeros diez lugares en Hot Latin Songs, más del doble que los subcampeones Enrique Iglesias y Luis Miguel, con 39 cada uno desde que la lista comenzó en 1986.

“A lo largo de su carrera, ha demostrado un control incomparable sobre su trayectoria artística, mezclando sin esfuerzo su producción con las historias que quiere contar”, señaló Billboard sobre el llamado Conejo malo.

Bad Bunny también fue reconocido como el máximo artista de todos los géneros por Billboard en 2022 y como el latino más destacado por quinto año consecutivo, entre 2020 y 2024.

LEA MÁS: Bad Bunny enfrenta demanda por elemento usado en sus conciertos; demandante pide ¢367 millones

Asimismo, con su disco YHLQMDLG (Yo Hago Lo Que Me Da La Gana) alcanzó el récord del álbum con mayor tiempo en el número uno de Top Latin Albums, permaneciendo 70 semanas entre 2021 y 2022.

Estos logros, junto con su histórica residencia No Me Quiero Ir De Aquí, que reunió 31 conciertos en el Coliseo de Puerto Rico, en San Juan, del 14 de julio al 20 de setiembre, le valieron ser seleccionado para actuar en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026.

Para Billboard, ese reconocimiento “es un reflejo más de su inmenso poder de estrella, su profunda conexión con su herencia y su gran vínculo con el público familiarizado con la música latina y, en parte, gracias a su talento, con aquellos recién descubriéndola”.

La lista de los diez principales artistas latinos del siglo XXI la completan, en orden, Romeo Santos, Daddy Yankee, Enrique Iglesias, Marco Antonio Solís, J Balvin, Shakira, Aventura, Juanes y Ozuna.