Bad Bunny fue aplaudido por interpretar a Quico, de ‘El chavo del 8′: vea su presentación

Una vez más, Bad Bunny desató polémica. Esta vez lo hizo como anfitrión del programa de comedia Saturday Night Live (SNL), donde aprovechó para burlarse de quienes lo critican y, de paso, rendir homenaje a algunos de los momentos más emblemáticos de la televisión latinoamericana.

Durante uno de los segmentos, transmitido en vivo, el cantante puertorriqueño sorprendió al público al interpretar con fidelidad a Quico, personaje de El chavo del 8, lo que provocó una oleada de aplausos entre los fanáticos de la serie.

Aunque el sketch se desarrolló en inglés, el artista se mantuvo fiel al estilo de Quico: vistió sus pantalones cortos negros y su corbata roja para replicar los ademanes del entrañable personaje, similar a como lo hizo Carlos Villagrán en la versión original.

En medio de la escena, el artista también imitó el característico llanto de Quico, siempre con sus cachetes inflados. Y, como no podía faltar, interrumpió un beso entre el Profesor Jirafales y Doña Florinda.

El cantante compartió escena con Marcello Hernández (El Chavo), Andrew Dismukes (Don Ramón), Chloe Fineman (Doña Florinda), Sarah Sherman (La Chilindrina), Kenan Thompson (El Señor Barriga) y Jon Hamm (Profesor Jirafales) durante el sketch.

SNL es un programa clásico de la televisión estadounidense que combina comedia, sátira política y actuaciones musicales. La noche del sábado 4 de octubre, el boricua volvió a fungir como su presentador invitado para inaugurar la temporada 51.

A lo largo del programa, Bad Bunny defendió su participación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, previsto para febrero de 2026, luego de que dirigentes republicanos amenazaran con desplegar agentes antimigrantes en las afueras del estadio.

Como respuesta, el artista ironizó las críticas y destacó los logros de la comunidad latinoamericana en Estados Unidos. Al cierre de su monólogo, luego de hablar brevemente en español, remató en inglés: “Si no entendieron lo que acabo de decir, tienen cuatro meses para aprender”.

