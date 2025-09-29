Super Bowl 2026: Este es el artista que actuará en el espectáculo de medio tiempo

Bad Bunny participó como invitado en el show de medio tiempo del Super Bowl del año 2020.

El puertorriqueño Bad Bunny será la gran estrella del show de medio tiempo en el próximo Super Bowl, el evento con mayor audiencia en Estados Unidos, anunció este domingo la NFL.

El cantante puertorriqueño será el principal artista del show durante la edición LX del Super Bowl, que se llevará a cabo el próximo domingo 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium, en Santa Clara, California, Estados Unidos.

La última vez que la música latina protagonizó el recital de la final de la NFL fue con la presentación de Shakira y Jennifer López en 2020 en Miami, al que también se sumó Bad Bunny.

El año pasado, el encargado del espectáculo de medio tiempo fue el rapero Kendrick Lamar, quien había participado como invitado en el montaje del 2022. El cantante estelarizó el show durante la edición LIX del Super Bowl.

LEA MÁS: Bad Bunny sorprendió al levantar una casa real en su escenario: así se construyó la joya de su show