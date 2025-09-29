Viva

Super Bowl 2026: Este es el artista que actuará en el espectáculo de medio tiempo

El Super Bowl LX será el próximo domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium, en Santa Clara, California

Por AFP y Luis Enrique Brenes
Bad Bunny Concierto Puerto Rico
Bad Bunny participó como invitado en el show de medio tiempo del Super Bowl del año 2020. (AFP/AFP)







