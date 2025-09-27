Bad Bunny habría recibido amenazas de muerte; el FBI investiga la situación

Antes de salir de gira internacional, Bad Bunny realizó una residencia de 31 conciertos en su natal Puerto Rico.

Durante la reciente residencia de conciertos que presentó en Puerto Rico, el astro puertorriqueño Bad Bunny habría sido amenazado de muerte.

Así lo confirmó el experiodista de Telemundo, Jay Fonseca, quien afirmó que la amenaza habría sido hecha en línea. De acuerdo con Infobae, esta situación generó la intervención de autoridades federales, incluyendo al Buró Federal de Investigaciones (FBI) y el Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico.

La investigación está en curso, pero hasta el momento no se ha establecido la cronología exacta de la amenaza ni al presunto responsable de realizarla.

Pese a la situación, Bad Bunny culminó con éxito los 31 conciertos en la isla. Eso sí, la seguridad de cada espectáculo fue reforzada, agregó Infobae.