Bad Bunny se lesionó durante uno de sus conciertos: esto fue lo que le pasó

El astro puertorriqueño Bad Bunny no la pasó tan bien durante el concierto que presentó este lunes 8 de setiembre como parte de su residencia de espectáculos en Puerto Rico. Según medios internacionales como Infobae y un video que circula en redes sociales, el intérprete de Tití me preguntó se lesionó durante el show.
“Sufrió una lesión en la rodilla sobre el escenario, lo que le obligó a abandonar momentáneamente la zona de actuación mientras mostraba signos evidentes de dolor”, explicó Infobae.
En los videos que circulan en Internet se ve al artista saltando sobre la tarima, y en uno de esos movimientos se dobla su rodilla izquierda, lo que le provoca una visible molestia. Inmediatamente, Bad Bunny se retiró del escenario cojeando. A pesar del accidente y del dolor, el boricua terminó su presentación en el Coliseo de Puerto Rico.
