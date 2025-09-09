Bad Bunny se lesionó durante uno de sus conciertos: esto fue lo que le pasó

Antes de salir de gira internacional, Bad Bunny realizó una residencia de varios conciertos en su natal Puerto Rico, en el show de este lunes se lesionó.

El astro puertorriqueño Bad Bunny no la pasó tan bien durante el concierto que presentó este lunes 8 de setiembre como parte de su residencia de espectáculos en Puerto Rico. Según medios internacionales como Infobae y un video que circula en redes sociales, el intérprete de Tití me preguntó se lesionó durante el show.

“Sufrió una lesión en la rodilla sobre el escenario, lo que le obligó a abandonar momentáneamente la zona de actuación mientras mostraba signos evidentes de dolor”, explicó Infobae.

En los videos que circulan en Internet se ve al artista saltando sobre la tarima, y en uno de esos movimientos se dobla su rodilla izquierda, lo que le provoca una visible molestia. Inmediatamente, Bad Bunny se retiró del escenario cojeando. A pesar del accidente y del dolor, el boricua terminó su presentación en el Coliseo de Puerto Rico.

