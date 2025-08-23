Columnistas

Bad Bunny y sus 17 canciones de amor a Puerto Rico

Bad Bunny organizó una serie de conciertos en la isla desde julio hasta setiembre con el fin de atraer a puertorriqueños de la diáspora a ese lugar que lo inspira y le encoge el corazón como el más intenso de los romances

EscucharEscuchar
Por Gina Montaner
Bad Bunny Concierto Puerto Rico
El puertorriqueño en concierto, el 11 de julio pasado, en el Coliseo de Puerto Rico. (AFP/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Bad BunnyPuerto Ricoconciertos de Bad Bunnyhuracán María
Gina Montaner

Gina Montaner

Columnista y escritora. Su libro más reciente es 'Deséenme un buen viaje' (Editorial Planeta). En 2006 coordinó los ensayos publicados en 'Un día sin inmigrantes' (Grijalbo) y en 2009 publicó la novela 'La Mala fama' (Grijalbo, Mondadori). Actualmente vive en España.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.