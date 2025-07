Bad Bunny es criticado por PETA por usar gallinas en sus conciertos: ‘Normaliza el maltrato’

Bad Bunny está una vez más en el centro de la polémica, pero esta vez no solo por sus canciones, sino porque en Puerto Rico utilizó gallinas durante sus conciertos de la gira internacional DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour.

De acuerdo con medios internacionales como Listín Diario, de República Dominicana, y El Comercio, de Perú, el boricua fue criticado por la organización internacional por el Trato Ético de los Animales (PETA), que se manifestó en sus redes sociales y le hizo un llamado de atención al cantante por el uso de gallinas vivas durante sus shows en el Coliseo de Puerto Rico.

“Un ‘baile inolvidable’ para Bad Bunny… pero una pesadilla para los animales”, escribió PETA Latino en sus redes sociales. “¿Hasta cuándo los animales serán tratados como simples accesorios? Los artistas pueden inspirar compasión, pero Benito solo normaliza el maltrato”, agregó la organización, según registró El Comercio.

Según recopiló el medio peruano, esta no es la primera vez que Bad Bunny utiliza animales en sus conciertos. Hay registro de que en 2024 PETA también lo acusó de maltrato por incorporar un caballo en la gira The Most Wanted Tour, en Estados Unidos.

Bad Bunny de gira mundial

La estrella puertorriqueña de la música urbana estrenó en enero de este 2025 su álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS y con esta nueva producción se encuentra en una gira internacional.

Desde julio y hasta setiembre, Bad Bunny ofrecerá una serie de 30 conciertos en el Coliseo de Puerto Rico; después de eso, comenzará su recorrido por países como República Dominicana, México, Colombia, Perú, Chile, Argentina, Brasil, Australia, Japón, España, Portugal, Alemania, Reino Unido, Francia y otros más.

Costa Rica también es parte del tour de Bad Bunny. En suelo tico, el artista boricua cantará en dos ocasiones. Las citas están agendadas para el viernes 5 y sábado 6 de diciembre en el Estadio Nacional, en La Sabana.

