Lo que Carlos Villagrán ‘Quico’ dijo en Teletica sobre su salida de ‘El Chavo del 8′

Carlos Villagrán , el actor mexicano que dio vida a Quico, se encuentra en Costa Rica como parte del evento MegaCon, que se realizará este fin de semana. En la antesala de su participación, Villagrán ofreció una entrevista a Ignacio Santos, de Telenoticias, donde recordó el nacimiento del personaje que marcó su carrera y relató varios momentos inéditos de su trayectoria.

El intérprete aseguró que Quico nació gracias a una obra de teatro en la que interpretó a un niño con los cachetes inflados. Roberto Gómez Bolaños, quien asistió como espectador, lo vio actuar y le pidió que asumiera el papel de un niño en su programa.

“Me dijo: ‘Vas a ser un niño’. Fui al vestuario, conseguí el traje de marinerito y una gorra para cubrir las entradas. Me saqué pelo, llegué y le pregunté si quería que hablara como niño o con los cachetes inflados. Me dijo: ‘Como en la obra de teatro’. Y ahí nació Quico”, relató.

Villagrán empezó a interpretar al personaje a los 28 años y lo sostuvo durante 51 años. Participó en El Chavo del 8 entre 1973 y 1978. Durante ese tiempo, su personaje ganó una popularidad que, según indicó, causó su salida del programa.

“Me sacaron del programa porque Quico se fue arriba en popularidad”, dijo sin rodeos. Aunque, eso sí, dejó claro que la relación entre los actores era buena y que funcionaban como una familia. “Si alguien de nosotros hubiera estado incómodo el público lo habría notado. Había un alambre invisible que nos conectaba”, afirmó a Santos.

Villagrán también compartió una anécdota de una presentación en Chile que lo marcó. “Entraron 120.000 personas al estadio. Nos dieron el camerino de los futbolistas. La gente comenzó a gritar y a pegar con los pies en el suelo, coreando: ‘¡Quico, Quico, Quico!’”, recordó emocionado. Según narró, Don Ramón rompió el silencio al decir: “Un día va a tirar un estadio este cachetón”.

Al referirse a la diferencia entre el personaje y su vida personal, Villagrán fue claro: “Carlos Villagrán es un padre de familia normal. Quico no tiene nada que ver con Carlos. Yo echaba bromas, pero era completamente distinto”.

Cuando Ignacio Santos le preguntó si alguna vez se cansó de interpretar a Quico, respondió: “No. Al contrario, le agradezco”. Explicó que gracias a Quico sus hijos pudieron alimentarse y que eso lo mantiene humilde.

“Tengo que agradecerle a todos ustedes por haberme visto. Ustedes me llevaron allá arriba. Yo hice la parte que me tocaba. No puedo estar en contra de Quico. Cada cabeza es un mundo, pero yo le agradezco”, agregó en su conversación en Telenoticias.

El actor también recordó su breve incursión en la política. En tono humorístico respondió con la voz de Quico: “¡Cállate, cállate, que me desesperas!”. Luego explicó que lo invitaron a postularse por su popularidad.

“Me convencieron con comidas y cenas. Me inscribí solo para ayudar al partido. Pero luego me retiré. Puse un aviso en el periódico que decía: ‘Zapatero a tus zapatos’”, relató.

En otro momento de la conversación, narró una anécdota curiosa durante su campaña. “Un contrincante político me dijo: ‘No sabes quién soy, pero yo te adoro’. Y al final de la conferencia de prensa todos se vinieron conmigo a tomarse fotos”, contó entre risas.

Villagrán dejó de interpretar a Quico hace cerca de dos años. En Costa Rica recibirá un homenaje este viernes 2 de mayo a las 8 p. m., como parte del Mega Festival Internacional de Comedia Geek.

