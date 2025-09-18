Bad Bunny enfrenta demanda por elemento usado en sus conciertos; demandante pide ¢367 millones

El cantante puertorriqueño Benito Martínez, conocido artísticamente como Bad Bunny, fue demandado por un elemento que utiliza en sus presentaciones del Debí Tirar Más Fotos World Tour.

De acuerdo con la prensa internacional, la demanda fue interpuesta por un hombre de 84 años, identificado como Román Carrasco Delgado, quien alega que Bad Bunny utilizó la imagen de su casa como parte de la escenografía.

El dueño de la vivienda argumentó ante las autoridades que su propiedad, ubicada en Humacao, al sureste del país, posee las mismas características que la famosa “Casita” de los conciertos del artista.

Carrasco también señaló que el aspecto y los detalles de su propiedad fueron usados, sin la autorización correspondiente, en un video musical.

En ese sentido, el proceso legal iniciado por el hombre vincula a Bad Bunny y a varias de sus productoras, a quienes exige el pago de una compensación que supera los ¢367 millones.

Según lo expresado por el demandante en el documento, la difusión del video en plataformas digitales ocasionó que una gran cantidad de fanáticos frecuentara el lugar para tomar fotos o grabar contenido, lo que ha afectado significativamente su privacidad y tranquilidad.

“La ‘Casita’ ha sido objeto de cientos de publicaciones en redes sociales y de venta de productos con la imagen de su propiedad, de las cuales no recibe ningún beneficio en general”, agregó la defensa de Carrasco.

Según el propietario, Bad Bunny se inspiró en su vivienda para crear la reconocida 'casita' de sus conciertos, pero él no ha recibido ningún beneficio económico por dicho uso ni por la popularidad alcanzada. (Tomada de redes sociales. )

El hombre asegura que fue manipulado

La demanda también sostiene que, una vez empezó a circular el cortometraje del álbum Debí tirar más fotos, Carrasco ha sido objeto de “comentarios e insinuaciones malintencionadas”.

Además, el recurso legal sugiere que el propietario de la vivienda en Humacao fue manipulado por el equipo del cantante, ya que, según él, autorizó a un cazatalentos a filmar en su hogar sin conocer los detalles del proyecto.

El documento añade que el demandante, quien no sabe leer ni escribir, fue influenciado para colocar su nombre en la pantalla de un teléfono celular, sin plena conciencia de lo que firmaba.

Pese a que el proceso se dio a conocer de manera pública, hasta el momento el cantante no se ha pronunciado al respecto.

Antecedentes legales del artista

Esta no es la primera vez que el boricua enfrenta un proceso legal, pues Bad Bunny ha sido demandado en al menos tres ocasiones relevantes y ampliamente difundidas, por motivos que incluyen derechos de autor, uso de imagen y enriquecimiento injusto.

Las otras dos demandas conocidas contra el artista fueron interpuestas por su exnovia, Carliz De La Cruz, quien inició un proceso por $40 millones acusándolo de usar su voz sin consentimiento en dos canciones, y por el artista nigeriano Dera, quien lo demandó a él y a su equipo por presunto uso no autorizado de un sample musical en el tema Enséñame a bailar.

La demanda de Carliz De La Cruz terminó con una sentencia favorable para ella. Respecto a la denuncia de Dera, el caso sigue en proceso judicial en la corte federal de Los Ángeles y, al igual que la demanda por la imagen de la casa, aún no tiene resolución final, aunque los abogados afirman que el equipo de Bad Bunny ha ignorado los intentos de conciliación.

Bad Bunny ha sido demandado en al menos tres ocasiones relevantes y ampliamente difundidas, (Archivo. )

