Tendencias

Así reaccionó Florinda Meza a la actuación de Bad Bunny como Kiko

Florinda Meza valoró la recreación de la vecindad y la actuación de Bad Bunny como Quico en el homenaje de SNL

EscucharEscuchar
Por El Universal / México / GDA
El sketch de Bad Bunny como Quico en SNL emocionó a Florinda Meza, quien destacó la calidad y respeto del tributo.
El sketch de Bad Bunny como Quico en SNL emocionó a Florinda Meza, quien destacó la calidad y respeto del tributo. (IG / Florinda Meza/SNL)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSNLEl Chavo del 8Bad BunnyFlorinda Meza
El Universal

El Universal / México / GDA

El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.