Así reaccionó Florinda Meza a la actuación de Bad Bunny como Kiko

El reciente homenaje de Saturday Night Live (SNL) a El Chavo del 8 trascendió fronteras. El sketch no solo generó reacciones en redes sociales. También llegó hasta Florinda Meza, viuda de Roberto Gómez Bolaños, quien compartió su opinión en Instagram.

La actriz expresó su agradecimiento al programa estadounidense. Sin embargo, dedicó un reconocimiento especial a Bad Bunny, quien interpretó al personaje central de la vecindad.

Meza afirmó que la actuación del cantante fue magistral. Según sus palabras, percibió un profundo cariño en la recreación del icónico personaje.

El sketch se presentó en el inicio de la temporada 51 del programa. Recreó la famosa vecindad con detalles minuciosos, incluyendo personajes como Quico y Doña Florinda.

Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real de Bad Bunny, encarnó a Quico. Esta interpretación también fue bien recibida por los seguidores del programa.

Meza agradeció a SNL por el gesto, pero enfatizó su aprecio hacia el artista puertorriqueño por su papel en el homenaje. Aseguró que ese tipo de acciones mantienen vivo el legado de Gómez Bolaños.

Además, comentó que le causó gran emoción ver nuevamente en pantalla al Profesor Jirafales, personaje interpretado por Rubén Aguirre. Meza describió como un “sueño” el momento en que casi ocurre un beso entre los personajes, interrumpido en el último segundo por Bad Bunny.

El Chavo del 8 se convirtió en una de las producciones más emblemáticas de la televisión latinoamericana. El programa fue transmitido en múltiples países y doblado a diferentes idiomas, incluyendo japonés y mandarín.

Por su parte, Bad Bunny no ha emitido comentarios públicos sobre la reacción de Meza. Aun así, el público respondió con entusiasmo en redes sociales. Los usuarios elogiaron su actuación con frases como “Benito de Quico es otra cosa”, “fue tan icónico” y “me encantó”.

