Conciertos en Costa Rica: estos son los grandes ‘shows’ internacionales para lo que resta del 2025

El puertorriqueño Bad Bunny presentará a finales del año uno de los conciertos más esperados por el público de Costa Rica. Ofrecerá dos espectáculos de su gira internacional 'DeBÍ TiRAR MáS FOTos', en el Estadio Nacional.

El 2025 se ha caracterizado por ser un año cargado de grandes conciertos en Costa Rica. Los ticos hemos gritado y cantado al ritmo de géneros tan diferentes como las baladas románticas, el rock, el metal, el reggae, la música urbana y, por supuesto, el regional mexicano.

Tan amplia ha sido la variedad de artistas que hemos disfrutado a lo largo del año, que no es de extrañar que el cierre del 2025 sea igual de intenso.

Las últimas semanas del 2025 tienen una amplia agenda, cargada de espectáculos con importantes estrellas internacionales. A continuación les recordamos los principales shows:

Conciertos de noviembre

Diego Torres

Este jueves 13 de noviembre, el argentino se presentará en el Centro de Eventos Pedregal como parte de su gira internacional Mejor que ayer Tour. La Productora Jogo informó que el formato de acceso a este recital cambió y ahora será por medio de invitaciones de cortesía, motivo por el cual quienes habían pagado sus entradas ya debieron recibir el reintegro de estas a sus cuentas bancarias.

A esas personas se les entregaría una invitación especial para asistir al evento.

Ana Gabriel

El sábado 15 de noviembre, tanto los enamorados como los despechados, tienen una cita en el concierto de la mexicana Ana Gabriel, en Parque Viva. Para este evento los boletos están agotados.

'Claro de luna' es el espectáculo que trae de vuelta a Ana Gabriel a Costa Rica. La mexicana cantará este fin de semana en Parque Viva. (Archivo)

Foster the People

Un día después de cantar a todo pulmón música romántica, Parque Viva cambia de sentimientos y se cargará de buen pop rock con el show que darán los californianos de Foster the People, el domingo 16.

Quedan unas pocas entradas a la venta para este recital. Los boletos están disponibles en el sitio eticket.cr, los precios son: ¢65.200 (general), ¢50.000 (laterales sector 400) y ¢34.500 (laterales sector 500).

Julieta Venegas

El regreso de la mexicana a Costa Rica sucederá el miércoles 19; su presentación se efectuará en el Palacio de los Deportes, en Heredia. Este será un show íntimo y todavía quedan boletos disponibles en tickt.live. Los precios y localidades son:

Lento: $149.

Limón y sal: $119.

Eres para mí: $89.

Andar conmigo: $74.

Vicente García

Nominado en tres categorías de los Latin Grammy 2025, el dominicano vuelve a Costa Rica para presentar su nuevo disco Puñito de Yocahú, el 20 de noviembre, en Parque Viva.

Para este recital, los tiquetes están a la venta en tickz.cr. Los precios son:

Lateral: $45.

Preferencial: $55.01.

Central: $65.

Golden Circle: $85.

Vicente García regresa a suelo tico para presentar 'Puñito de Yocahú', su último disco de estudio. El concierto del dominicano en Costa Rica será el 20 de noviembre. (Archivo)

Kudai

El viernes 21 de noviembre, los recuerdos juveniles y colegiales revivirán gracias a los éxitos de los chilenos de Kudai, quienes vuelven a nuestro país para emocionar a sus fans con el Revive Tour. El grupo se presentará en el Centro de Eventos La Uruca.

Los boletos valen $55 (general) y $70 (Súper fan) y están a la venta en eventcr.com.

Conciertos de diciembre

Loserville

Parque Viva será sede de un evento pocas veces visto en Costa Rica. El 2 de diciembre, el escenario del Anfiteatro Coca-Cola reunirá en el Festival Loserville a Limp Bizkit con 311, Yungblud, RiFF RAFF, Ecca Vandal y Slay Squad. En la plataforma eticket.cr se pueden comprar las entradas y estos son los precios:

¢49.500: sectores 401-405-501-505.

¢54.500: sectores 402-404-502-504.

¢59.500: sectores 403-503.

¢84.500: Golden Circle.

El festival 'Loserville' logró la primera presentación en concierto de Limp Bizkit en Costa Rica. Esto sucederá el 2 de diciembre, en Parque Viva. (Archivo)

Tigres del Norte

El viernes 5 de diciembre, gracias a La Lotería Tour, los mexicanos traerán todo su poderío musical a la Cámara de Ganaderos de Liberia.

Los boletos para este show están disponibles en tickt.live. El valor de las entradas es:

VIP: $250.

Preferencial: $165.

General: $60.

Bad Bunny

Costa Rica será testigo de uno de los espectáculos más grandes de este 2025, gracias al regreso del Conejo Malo al INS Estadio (Estadio Nacional), en La Sabana. El 5 y 6 de diciembre, el recinto deportivo será testigo del espectáculo DeBÍ TiRAR MáS FOTos. Lamentablemente, para quienes no compraron a tiempo sus entradas, les contamos que los boletos para ambas fechas están agotados.

Los conciertos del 2026 en Costa Rica

Poco a poco, la agenda de conciertos internacionales en Costa Rica para el 2026 va llenándose.

Hasta el momento se han confirmado shows para enero, marzo, abril, mayo y noviembre.

La Arrolladora Banda El Limón, Jessi Uribe, Luis Alfonso y Edén Muñoz pondrán a bailar al público tico el 17 de enero, en las fiestas de Santa Cruz.

Uno de los grandes conciertos internacionales del 2026 en Costa Rica estará a cargo de Ed Sheeran, quien tocará en el Estadio Nacional. (Archivo)

En febrero serán los éxitos del pop noventero los grandes protagonistas del Viva los 90s Fest, que se realizará el sábado 7 de febrero, en Parque Viva.

Marzo llega con la potencia de Tyler, the Creator, quien se presentará en el Parque Viva el 18.

Por su parte, la música romántica ya tiene dominado a abril con los recitales de Sin Bandera, el día 11, en Parque Viva. Luego vendrá Miguel Bosé el 25, en un recinto por confirmar; y el 29 Laura Pausini, en el INS Estadio.

En el Estadio Nacional, Ed Sheeran dará su segundo espectáculo en suelo tico el 30 de mayo. Por su parte, el italiano Eros Ramazzotti regresa a nuestro país el 18 de noviembre, también al recinto de La Sabana.