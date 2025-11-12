Viva

Conciertos en Costa Rica: estos son los grandes ‘shows’ internacionales para lo que resta del 2025

Desde Bad Bunny hasta Los Tigres del Norte, el cierre del año está cargado de música para todos los gustos

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch.
Bad Bunny Concierto Puerto Rico
El puertorriqueño Bad Bunny presentará a finales del año uno de los conciertos más esperados por el público de Costa Rica. Ofrecerá dos espectáculos de su gira internacional 'DeBÍ TiRAR MáS FOTos', en el Estadio Nacional. (Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Concierto internacionalConciertos 2025
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.