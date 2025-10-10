Viva

Kudai en Costa Rica: ¿Cuánto valen las entradas para su concierto?

El grupo chileno reunirá a los cinco miembros que marcaron su historia. El espectáculo será en el Centro de eventos La Uruca

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch.
Kudai Concierto internacional Conciertos 2025
Los chilenos de Kudai regresan a concierto en Costa Rica gracias a la gira internacional 'Revive Tour'. (Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
KudaiConcierto internacionalConciertos 2025
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.