Kudai en Costa Rica: ¿Cuánto valen las entradas para su concierto?

Los chilenos de Kudai regresan a concierto en Costa Rica gracias a la gira internacional 'Revive Tour'.

La agrupación chilena Kudai vuelve a concierto en Costa Rica para remover los recuerdos de la juventud gracias al espectáculo de la gira Revive Tour que presentarán el 21 de noviembre en el Centro de eventos La Uruca.

Nicole Natalino, Bárbara Sepúlveda, Pablo Holman, Tomás Manzi y Gabriela Villalba, miembros originales del grupo, se reunirán en suelo tico para encantar a sus seguidores. Este show combinará la nostalgia de los clásicos que definieron la evolución artística de los chilenos.

“En 2024, la banda anunció el Revive Tour, una gira que no solo conmemora más de 20 años de trayectoria, sino que también marca un renacimiento musical con una propuesta más madura. Actualmente, Kudai trabaja en un nuevo álbum inédito previsto para 2026, del cual ya han lanzado los sencillos Karma y Harakiri", explicó la productora Arrecife en un comunicado de prensa.

¿Cuánto valen las entradas para el concierto de Kudai en Costa Rica?

Las entradas para el concierto de Kudai en Costa Rica ya están a la venta en el sitio eventcr.com.

Los precios y localidades son:

General (fase 1): $35.

Súper fan (fase 1): $50.

General (fase 2): $55.

Súper fan (fase 2): $70.

