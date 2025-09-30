Kudai regresa a Costa Rica con el ‘Revive Tour’

Kudai nació en Chile en 2003 y su nombre proviene del mapudungun kudau, que significa “joven trabajador”.

La banda chilena Kudai regresa a Costa Rica con su gira Revive Tour. El espectáculo se realizará el 21 de noviembre en el Centro de Eventos La Uruca y contará con la participación de todos los integrantes que marcaron la historia del grupo.

Así que, por primera vez, los cantantes Nicole Natalino, Bárbara Sepúlveda, Pablo Holman, Tomás Manzi y Gabriela Villalba se reunirán sobre un mismo escenario.

Llenando dos fechas, la banda visitó Costa Rica el año pasado, demostrando que el público tico sigue disfrutando de canciones como Ya nada queda, Morir de amor y Sin despertar.

Kudai nació en Chile, en 2003. Su nombre proviene del mapudungun kudau, que significa “joven trabajador” o “joven esforzado”. Desde su debut, la banda se distinguió por abordar temáticas emocionales y sociales que conectaron con una generación de adolescentes en América Latina.

Con discos como Vuelo (2004) y Sobrevive (2006), la agrupación alcanzó un lugar central en la escena juvenil del pop rock.

El nuevo espectáculo combinará la nostalgia de los clásicos que definieron la evolución artística de la agrupación.