Kudai regresa a Costa Rica con el ‘Revive Tour’

El grupo chileno reunirá a los cinco miembros que marcaron su historia

Por Fiorella Montoya
01/09/24 San José, Zapote, Club Pepper, Grupo Kudai chileno de Pop Rock que presentan su tour Revive; banda invitada Emotronica. Fotos: Jorge Navarro para La Nación.
Kudai nació en Chile en 2003 y su nombre proviene del mapudungun kudau, que significa “joven trabajador”. (Jorge Navarro)







Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

