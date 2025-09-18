Viva

¿Cuáles conciertos están confirmados para Costa Rica en el 2026?

Sí, aunque faltan más de tres meses para terminar el 2025, ya se anunció el primer gran show internacional del próximo año

Por Jessica Rojas Ch.
Tyler, the Creator
Tyler, the Creator es el primer artista internacional en confirmar un concierto en Costa Rica para el 2026. (Archivo)







Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

