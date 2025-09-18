¿Cuáles conciertos están confirmados para Costa Rica en el 2026?

Tyler, the Creator es el primer artista internacional en confirmar un concierto en Costa Rica para el 2026.

Todavía faltan más de tres meses para terminar el 2025 y ya hay un concierto internacional programado para el 2026 en Costa Rica.

La agenda de espectáculos musicales este 2025 ha presentado shows muy variados para todos los gustos. El público ha podido ver presentaciones de rock, ska, metal, boleros, baladas y música tropical y, si todo sigue así, el 2026 apunta a tener un calendario muy cargado también con diferentes géneros y artistas.

Por el momento, solo hay un concierto ya programado para el año que viene y se trata de la presentación de Tyler, the Creator, que tiene como fecha el miércoles 18 de marzo en Parque Viva.

Fue el propio artista quien hizo el anuncio de su visita a suelo tico. Nuestro país será uno de los ocho destinos que integrarán la gira internacional Chromakopia: The World Tour.

