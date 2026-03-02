Junior H en Costa Rica: viene a concierto el fenómeno del regional mexicano

El cantante Junior H llega en concierto a Costa Rica como un referente del regional mexicano.

El cantante Junior H se presentará en concierto en Costa Rica. Llega a nuestro país como un fenómeno global del género regional mexicano y del movimiento de los corridos tumbados.

Esta será su primera presentación en suelo tico, confirmó la productora ONE Entertainment en un comunicado de prensa. El espectáculo será el 23 de mayo en el Centro de Eventos Pedregal.

Los precios de las entradas rondarán entre los ¢13.667 y los ¢25.733, agregó la productora.

“No es un concierto más. Es la primera vez que uno de los artistas más escuchados del mundo pisa suelo costarricense en el punto más alto de su carrera. Y cuando se agoten las entradas, no habrá segunda fecha”, manifestó ONE en la información de prensa.

Junior H es originario de Guanajuato, México. “Su trabajo ha sido clave en la evolución de los corridos tumbados hacia una propuesta que mezcla regional mexicano, trap y sonidos urbanos”, explicó ONE.

Las entradas para el primer concierto de Junior H en Costa Rica estarán próximamente a la venta. (Cortesía ONE)

En el comunicado de prensa, el intérprete manifestó su emoción por venir a Costa Rica: “Cada presentación es una oportunidad para conectar con mi público. Costa Rica tiene fans que viven la música con pasión, y quiero que cada uno sienta la energía de mis corridos tumbados y mi propuesta urbana en este show único”.

Las entradas se pondrán a la venta próximamente.