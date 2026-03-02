Viva

Junior H en Costa Rica: viene a concierto el fenómeno del regional mexicano

El artista visitará por primera vez nuestro país. Conozca aquí los detalles del show

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch.
Junior H Concierto internacional Conciertos 2026
El cantante Junior H llega en concierto a Costa Rica como un referente del regional mexicano. (Cortesía ONE)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Junior HConcierto internacionalConciertos 2026
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.