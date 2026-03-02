Hace unos días todo su género se rindió ante él; ahora este famoso cantante anuncia concierto en Costa Rica

Hace un par de semanas todo un género se rindió ante él, con un histórico homenaje en el que artistas de diferentes generaciones honraron su trayectoria. Ahora, Costa Rica podrá disfrutar en concierto a este artista.
La noticia fue dada por Jogo, reconocida productora de conciertos y eventos como el Festival Picnic, que dio la enorme sorpresa a través de sus redes sociales, que ya están llenas de comentarios.
Dicha empresa informó que Arcángel, leyenda del reguetón, se presentará en Parque Viva el 26 de setiembre de este año.
El pasado 20 de febrero, el artista puertorriqueño fue homenajado como Ícono Urbano durante la gala de los Premio Lo Nuestro 2026. En ese espectáculo participaron artistas como J Balvin, Jhayco y Mora, quienes interpretaron canciones de La Maravilla, como se le conoce al cantante.
-Noticia en desarrollo