Viva

Hace unos días todo su género se rindió ante él; ahora este famoso cantante anuncia concierto en Costa Rica

El artista, quien atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera, se presentará en setiembre

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria
Parque Viva Anfiteatro Imperial
El famoso artista internacional se presentará en concierto en Costa Rica. La sede será Parque Viva. (La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
ArcángelParque VivaArcángel en Costa Rica
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.