Arcángel revela su estado de salud desde el hospital: ‘Tengo un corazón enfermo’

El cantante urbano Austin Agustín Santos, mejor conocido como Arcángel , informó este martes 15 de abril que padece una condición cardíaca, luego de recibir atención médica en un hospital en Florida. El reguetonero compartió el anuncio a través de una publicación en sus redes sociales, en la que aparece en la cama de un hospital y, posteriormente, saliendo del centro médico.

Arcángel reveló que sus médicos le practicaron una intervención quirúrgica en el pecho. Según detalló, su cardiólogo y cirujano le recomendaron continuar el proceso de recuperación desde su hogar.

“Estoy pasando y a la vez superando la prueba más grande que Dios y la vida me han puesto, tengo un corazón enfermo y mal herido, que a pesar de todo se niega a dejar de latir. Nuevamente el gran soberano Señor me dio otra oportunidad y esta vez no pretendo hacerle quedar mal”, expresó el artista en la publicación.

Arcángel enfrenta un problema cardíaco, pero mantiene sus conciertos. El cantante agradeció a Dios por una nueva oportunidad de vida. (Instagram/Instagram)

El puertorriqueño no precisó el diagnóstico de su padecimiento, pero aseguró que su recuperación se encuentra en manos de Dios. “Terminé un álbum en la etapa más difícil de mi recuperación. Duele, molesta, pica y arde, pero no existe dolor físico que supere la tristeza que mi alma cargará por el resto de mi vida”, escribió.

El artista también manifestó que se siente preparado para lo que venga. “Con todo el amor, temor y respeto que le tengo a mi Dios, quiero decirle que estoy listo y más que preparado para el próximo reto que él decida ponerme. Al final será lo que él quiera, porque aquí en la tierra y en todo el universo se hace lo que a él le dé la gana. Amén.”, concluyó.

A pesar de su estado de salud, Arcángel confirmó que continuará con sus compromisos musicales. Afirmó que se presentará el 19 de abril en Guatemala y el 20 de abril en Puerto Rico.

No es la primera vez que Arcángel tiene una intervención médica, pues el 16 de setiembre del 2019 el reguetonero fue hospitalizado por presentar síntomas de preinfarto. Él iba en carretera camino a Orlando, Florida,, cuando tuvo síntomas que preocuparon a sus acompañantes, quienes lo llevaron al centro médico más cercano y quedó internado para que los médicos monitorearan su salud.