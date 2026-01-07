Viva

Conciertos 2026: Costa Rica tiene agenda llena para la música internacional y aquí le contamos cuáles shows están confirmados

El país se prepara para recibir a grandes figuras del pop, rock, electrónica y balada en los principales escenarios del territorio nacional, en una agenda de conciertos que seguirá creciendo a lo largo del año

Por Fátima Jiménez
Conciertos 2026
De Ed Sheeran a Iron Maiden: superestrellas de la música mundial, incluyendo a Christina Aguilera, The Killers, Martin Garrix y Ricardo Arjona, tendrán cita con Costa Rica en el 2026. (LN con imágenes de archivo)







Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

