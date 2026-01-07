Conciertos 2026: Costa Rica tiene agenda llena para la música internacional y aquí le contamos cuáles shows están confirmados

De Ed Sheeran a Iron Maiden: superestrellas de la música mundial, incluyendo a Christina Aguilera, The Killers, Martin Garrix y Ricardo Arjona, tendrán cita con Costa Rica en el 2026.

El 2026 promete ser un año inolvidable para los amantes de la música en Costa Rica. El país abrirá sus puertas a artistas internacionales de todos los géneros —pop, rock, electrónica, baladas románticas y más—, con una agenda llena de emoción y talento en los principales escenarios nacionales.

A continuación, presentamos los conciertos confirmados para 2026. Todos los eventos están sujetos a cambios o nuevas incorporaciones según las productoras.

Febrero romántico y fiestero

El mes del amor arrancará con una dosis de nostalgia y energía. El 6 de febrero, Lucero y Mijares se presentarán en Parque Viva, interpretando sus emblemáticas baladas mexicanas. Las entradas están disponibles en eticket.cr desde ¢39.400 hasta ¢97.100.

Un día después, el 7 de febrero, el público podrá disfrutar del Viva los 90’s Fest, también en Parque Viva, con las presentaciones de Rabanes, El Símbolo y Azul Azul. Las entradas están a la venta en eticket.cr desde ¢25.000 hasta ¢45.000.

Lucero y Mijares harán vibrar el Parque Viva con su concierto en febrero. (Albert Marín)

Marzo de Picnic

Marzo traerá una explosión musical para todos los gustos. El Picnic Festival regresa al Centro de Eventos Pedregal los días 14 y 21 de marzo, con entradas disponibles en eticket.cr con precios tanto para una fecha, como para las dos.

Entre los artistas confirmados destacan Christina Aguilera, Maná, Christian Nodal, Tyga, Young Miko, Rels B, Mora, Yandel, Simple Plan, Juanes, Bomba Estéreo, Farruko, Kybba, Original Koffee, Alpha Blondy, Lunay, Enanitos Verdes, Tarrus Riley, Orishas y Tokischa.

El 18 de marzo, Tyler, the Creator ofrecerá su esperado concierto en Parque Viva. Las entradas están disponibles en eticket.cr con precios entre los ¢47.200 y los ¢76.700.

El 25 de marzo, The Killers llegará también a Parque Viva, con boletos en eticket.cr. Los montos oscilan entre ¢40.100 y ¢148.300.

El 27 de marzo, Ricardo Montaner presentará su gira internacional en Parque Viva, con entradas en eventcr.com. Para escuchr al venezolano, el público deberá pagar boletos que van desde $45.90 hasta $209.02.

El mes se cerrará con Grupo Firme, que se presentará el 28 de marzo en el Estadio Nacional. Las entradas, con valores de los $70 a los $600 están disponibles en kuikpei.com.

Christina Aguilera es una de las artistas internacionales que se presentará en el Picnic Festival. (Archivo. )

Abril será muy activo

Abril se perfila como uno de los meses más activos del año. El 11 de abril, Sin Bandera actuará en Parque Viva. Las entradas están disponibles en publitickets.com. Los precios para ver al dúo romántico van desde ¢25.000 hasta ¢85.000.

El 16 de abril se presentará Dream Theater en Costa Rica, aunque el lugar y la venta de entradas aún están por definirse. El 19 de abril, Jesse & Joy cantarán en Parque Viva, con boletos que estarán disponibles próximamente.

Miguel Bosé ofrecerá concierto el 25 de abril, en un lugar por definir, y un día después, el 26 de abril, Grupo Frontera se presentará en Parque Viva, con puntos de venta y detalles pendientes por anunciar.

El cierre del mes será monumental con Laura Pausini, quien se presentará el 29 de abril en el Estadio Nacional. Las entradas para este concierto van desde ¢42.900 hasta ¢109.200 y están disponibles en eticket.cr.

Miguel Bosé traerá sus éxitos a Costa Rica en abril. (Instagram)

Mayo cargado de pop y urbano

La música continuará en mayo con grandes presentaciones. Sebastián Yatra llegará el 9 de mayo, con el lugar y la venta de entradas por anunciar. El 15 de mayo, Kany García se presentará en Parque Viva, con boletos disponibles próximamente en eticket.cr.

El 30 de mayo será un día de grandes emociones. Ed Sheeran ofrecerá su esperado concierto en el Estadio Nacional, con entradas desde ¢42.102 hasta ¢105.255 que están a la venta en eticket.cr . Ese mismo día, Milo J se presentará en Pedregal, con detalles por anunciar sobre la venta de boletos.

Los boletos para ver a Kany García están dispobibles en eticket.cr. (Facebook)

Agosto con Arjona

El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona ofrecerá dos presentaciones, el 14 y 15 de agosto, en el Estadio Nacional. Las entradas están disponibles en eticket.cr desde ¢40.600 hasta ¢156.400.

Ricardo Arjona se presentará en Costa Rica el 14 y 15 de agosto. Un regalo ideal para el Día de la Madre. (Instagram)

Octubre de metal

El legendario grupo Iron Maiden hará vibrar el Estadio Nacional el 8 de octubre. Las entradas estarán próximamente a la venta en eticket.cr.

Iron Maiden regresa a Costa Rica como parte de su gira mundial 2026. (Iron Maiden)

Noviembre con sonidos electrónicos

El cierre del año musical traerá grandes emociones. Eros Ramazzotti se presentará el 18 de noviembre en el Estadio Nacional, con boletos a la venta en eticket.cr desde ¢42.900 hasta ¢112.200.

Por su parte, Martin Garrix pondrá la fiesta el 27 de noviembre en Parque Viva. Las entradas están disponibles en smarticket.net con precios que van desde $54 hasta $180.

Costa Rica se consolida así como una parada imprescindible en las giras internacionales, ofreciendo un 2026 lleno de música, nostalgia y experiencias inolvidables para todos los públicos.