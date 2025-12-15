Picnic 2026: Christina Aguilera, Maná, Christian Nodal, Tyga y Tapón estarán en la gran fiesta

El festival Picnic regresa a Pedregal en marzo del 2026.

El esperado Festival Picnic 2026 anunció este lunes 15 de diciembre su alineación de artistas invitados, quienes vendrán a Costa Rica para ser parte de esta esperada fiesta de la música.

En una conferencia de prensa, la productora Jogo dio a conocer los nombres de las estrellas que encantarán a los ticos en el encuentro, que se realizará en Pedregal los días 14 y 21 de marzo del próximo año.

En una de las grandes sorpresas, la producción confirmó que la estadounidense Christina Aguilera cantará en concierto en nuestro país.

Pero en el Picnic habrá mucho más. Como es costumbre, el festival presentará un line-up muy variado en géneros y artistas para complacer el gusto de todo el público, por lo que habrá espectáculos de rap, música regional mexicana, pop y rock.

La estadounidense Christina Aguilera encabeza el cartel de invitados para el Festival Picnic 2026. (Archivo)

Encabezando el cartel, Picnic anunció a Aguilera, los mexicanos de Maná y Christian Nodal y al rapero estadounidense Tyga.

La lista continuó con Young Miko, Rels B, Mora, Yandel, Juanes, Kapo, De la Rose, Tokischa, Trueno, Bomba Estéreo, Farruko y Kybba.

La alineación siguió con Original Koffee, Alpha Blondy, Lunay, Rainao, Enanitos Verdes, Tarrus Riley, Jerry Di, Lasso, Yan Block, Orishas y Juan Duque.

Con artistas como Tapón, la música costarricense tendrá una gran participación en el Festival Picnic. (Archivo)

Por supuesto que la música costarricense no podía faltar en una cita tan importante, añadiendo a la lista a los ticos de Fuerza Dread, Rising Sound, Shel Dixon, Corina Smith, Tapón, Voodoo, Khriztian GC, Diego C, 4Bes, Jessi G, Sonámbulo, Sonia Sol, Asian L y Joi.

Detalles y entradas del Festival Picnic

Adrián Gutiérrez, presidente de Jogo, aseguró en la conferencia que las entradas para el Festival Picnic estarán a la venta a partir de este martes 16 de diciembre de la siguiente manera:

Del 16 al 19 de diciembre: venta exclusiva para clientes de American Express y BAC.

A partir del 20 de diciembre: compra para cualquier tipo de tarjeta.

Gutiérrez anunció que este año el evento contará con cuatro escenarios: Picnic, Jogo, Hideout y Klan Destino (donde se realizarán las after party después de cada jornada).

También se dispondrá espacios de gastronomía, áreas recreativas y mercadito artesanal.