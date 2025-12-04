Viva

Martin Garrix anunció concierto en Costa Rica: esto sabemos

El artista incluyó a nuestro país en su gira internacional. El DJ anunció 19 fechas en la región y destacó su emoción por el ‘tour’

Por Fiorella Montoya
El concierto de Martin Garrix se realizará el 27 de noviembre del 2026 en Parque Viva.
El concierto de Martin Garrix se realizará el 27 de noviembre del 2026 en Parque Viva, según dijo el artista. (Instagram)







