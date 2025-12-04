Martin Garrix anunció concierto en Costa Rica: esto sabemos

El concierto de Martin Garrix se realizará el 27 de noviembre del 2026 en Parque Viva, según dijo el artista.

El DJ neerlandés de música electrónica Martin Garrix anunció que Costa Rica figura como uno de los destinos de su gira por Latinoamérica. El artista confirmó la noticia la mañana de este 4 de diciembre en sus redes sociales.

El artista difundió un mensaje donde anunció 19 fechas de conciertos en diversos países. En Costa Rica se realizará el 27 de noviembre del 2026 en Parque Viva. Otros destinos que eligió el artista son Guatemala, México, Colombia y Argentina.

“Estoy tan emocionado de anunciar mi mayor gira con ustedes hasta ahora. 16 ciudades... 2026 será un año divertido”, escribió el DJ en la publicación.

Garrix se presenta de forma regular en los festivales más importantes del mundo. Entre estos figuran Tomorrowland, Ultra Music Festival, Coachella, Electric Daisy Carnival y Creamfields. Sus shows mantienen una producción visual y técnica que enloquece a su público.