Sebas Guillem conquistó el Teatro Nacional con amor, picardía y muchos cómplices: vea fotos del concierto

La primera mitad del concierto de Sebas Guillem en el Teatro Nacional fue matizada con canciones originales en inglés.

El sueño se cumplió. El cantautor costarricense Sebas Guillem no solo tocó música, sino también los corazones de decenas de seguidores que se reunieron para escucharlo en su primer concierto en el Teatro Nacional.

Pícaro, divertido y muy sentimental, así fue como se mostró el artista tico sobre la tarima del recinto cultural más importante de nuestro país. No lo hizo solo; echó mano de amigos y cómplices que le dieron a la música más razones para conquistar al público.

Interpretó su música original al piano, con la guitarra y con el teclado. Cantó emocionado, se rio a carcajadas, rindió tributo a su hermano Jaime y se entregó por completo.

Sebas Guillem quiso compartir con amigos y colegas la gran oportunidad de tocar en concierto en el Teatro Nacional. La primera fecha del show estuvo llena de público. (Daniela Vargas - Honey Film Co/Cortesía)

En mis sueños fue el título del espectáculo y, de verdad, que todos se le cumplieron al cantante. Porque interpretó So Long, Only You, Day by Day, Huracán, Vamos otra vez y, por supuesto, Joy, entre muchas otras más.

Lo acompañaron en escena Gabriel Loynaz, Alexis Morales, Arturo Pardo, Guillermo Quirós, Horacio París, Fernando Víquez, Priscilla Salas, Massimo Pericolo y el rapero RVS.

“No encuentro palabras para describir lo que se sintieron esas dos horas de concierto. Lo que sí puedo decir es que nunca voy a superar ese momento, y la posibilidad de repetirlo hoy (este viernes 28) y saber que va a ser totalmente diferente me llena el corazón de una manera inexplicable”, manifestó Guillem.

“Le doy gracias a Dios por darme estos espacios y por el regalo de las amistades con las que comparto dentro y fuera del escenario. Dios es bueno, y dar un mensaje de fe me emociona tanto”, agregó.

Este viernes, precisamente, se estrenó el sencillo En mis sueños, un tema que para el autor es de los más dolorosos y retadores que ha escrito, pero también un espacio para sobrellevar el dolor del duelo.

Arturo Pardo (al fondo) fue uno de los invitados de Sebas Guillem en su concierto. (Daniela Vargas - Honey Film Co/Cortesía)

El rapero costarricense RVS dio cátedra de improvisación al cierre del concierto de Sebas Guillem. El artista rapeó sobre la famosa 'Joy'. (Daniela Vargas - Honey Film Co/Cortesía)

El trompetista Alexis Morales puso cadencia y sabor a la noche que Sebas Guillem se lució en el Teatro Nacional. (Daniela Vargas - Honey Film Co/Cortesía)