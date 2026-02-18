Viva

Sebas Guillem cumple por partida doble su sueño en el Teatro Nacional

El artista costarricense logró ‘sold out’ en el primer concierto que realiza en el recinto cultural josefino y anunció una segunda fecha

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch.
Sebas Guillem
El cantautor costarricense Sebas Guillem cumplirá uno de sus más grandes sueños al presentar dos conciertos en el Teatro Nacional. (Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Sebas GuillemMúsica costarricenseTeatro Nacional
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.