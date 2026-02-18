Sebas Guillem cumple por partida doble su sueño en el Teatro Nacional

El cantautor costarricense Sebas Guillem cumplirá uno de sus más grandes sueños al presentar dos conciertos en el Teatro Nacional.

En mis sueños es el título del concierto que presentará el cantautor costarricense Sebas Guillem en el mítico escenario del Teatro Nacional. Como si fuera una manifestación de la vida que le está cumpliendo sus anhelos, el artista anunció que el espectáculo logró un sold out y confirmó que habrá una segunda fecha para el recital.

En principio, la fecha original se anunció para el viernes 27 de febrero, pero fue tan buena la respuesta del público ante la convocatoria de Guillem, que fue necesario agendar una segunda presentación que se realizará el jueves 26, a las 8 p. m.

“En mis sueños es una propuesta musical íntima y emotiva que promete conectar con el público a través de una experiencia sonora y visual de alto nivel”, explicó la producción del concierto en un comunicado de prensa. Sebas aprovechará para el estreno en plataformas digitales de la canción En mis sueños, la cual interpretará en los recitales.

Junto a Sebas estarán los artistas costarricenses Gabo Loinaz y Arturo Pardo, así como el rapero RVS y el trompetista Alexis Morales. También estarán en escena los músicos Fernando Víquez, Massimo Pericolo, Horacio y Priscila Salas en coros. La producción agregó que habrá interpretación en lenguaje Lesco a cargo de Estefanía Carvajal.

Las entradas para el concierto del jueves 26 están a la venta en el sitio boleteria.teatronacional.go.cr y en la boletería física del recinto.

Los precios y localidades son:

Primer piso: ¢15.000.

Segundo piso: ¢12.000.

Tercer piso: ¢9.000.