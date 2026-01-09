Viva

Cantante costarricense Sebas Guillem estará en ‘Got Talent España’: ‘¡Qué llorada!’

Lleno de entusiasmo y emoción, el artista dio a conocer la noticia que marca un nuevo capítulo en su trayectoria

Por Fátima Jiménez
Sebas Guillem es un joven cantante y cantautor costarricense, conocido por su propuesta de pop, soul y R&B con un enfoque muy emocional y espiritual. (Captura de video )







Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

