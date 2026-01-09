Cantante costarricense Sebas Guillem estará en ‘Got Talent España’: ‘¡Qué llorada!’

Sebas Guillem es un joven cantante y cantautor costarricense, conocido por su propuesta de pop, soul y R&B con un enfoque muy emocional y espiritual.

El cantante costarricense Sebas Guillem será parte de Got Talent España, el reconocido programa internacional donde artistas de todas las edades presentan su talento —ya sea en el canto, el baile, la magia o el humor— frente a un jurado y el público.

La noticia la compartió el propio artista a través de sus redes sociales este viernes 9 de enero, donde expresó su alegría y profunda emoción al anunciar esta nueva etapa en su carrera. Guillem compartió un video del programa y reveló que el estreno será este sábado 10 de enero.

“Mae, ver esa cantidad de banderas de Costa Rica en las publicaciones. ¡Qué llorada!“, escribió el artista, conmovido por el apoyo de sus seguidores.

En el video se puede ver a varios participantes celebrando su ingreso al programa, entre ellos el cantante, quien aparece sonriente y lleno de ilusión mientras se funde en un abrazo con una de las juezas.

Sebas Guillem compartió la feliz noticia en sus redes sociales, un día antes del estreno del programa en el que participará en España. (Melissa Fernández)

Tal como él mismo destacó, los comentarios en el clip del programa se llenaron de mensajes de orgullo y entusiasmo por su participación.

Entre los mensajes que más destacaron se encuentra el del también cantante costarricense Pedro Capmany, quien le escribió: “Ya al fin podemos celebrarlo públicamente y compartir este gran orgullo. ¡Con todo, mi hermanito!“.

Got Talent España es la versión adaptada del exitoso formato creado por Simon Cowell, lanzado en 2006 y producido en más de 60 países. La franquicia, reconocida en el Libro Guinness de los Récords, es uno de los programas de talentos más exitosos de la historia, y ahora cuenta con otro costarricense dispuesto a dejar su huella en el escenario internacional.