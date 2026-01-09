Murió famoso cantante considerado como ‘la voz más triste del bolero’

Tras la muerte del cantante, su esposa le dedicó un sentido mensaje en redes sociales.

El 2026 ha comenzado teñido de luto en las artes internacionales; ahora trascendió la muerte de uno de los cantantes románticos más reconocidos de Latinoamérica, quien fue calificado como “la voz más triste del bolero” y una leyenda del género.

El artista Luis Alberto Martínez falleció a los 94 años. La muerte del chileno fue confirmada por el Ministerio de Culturas de su país, según reseñó CNN.

Martínez destacó durante las décadas de los 50 y los 60 con su interpretación de canciones como Humor y licor, Flores para mi madre y Payaso triste. De acuerdo con CNN, el intérprete fue reconocido con títulos como Hijo Ilustre de Valparaíso y Tesoro Humano Vivo, en el 2022.

El chileno Luis Alberto Martínez destacó con su voz en el género que en su país llaman 'canción cebolla'. (Facebook)

El medio chileno La Tercera explicó que Martínez fue uno de los más grandes representantes de la “canción cebolla”, género que en ese país se reconoce por tener letras sentimentales, de desamor y sufrimiento, diseñadas para hacer llorar al oyente (como al picar una cebolla).

Según La Tercera, la municipalidad de Valparaíso dispuso el teatro de la localidad para rendir un homenaje póstumo al cantante.

En Facebook, su esposa María Teresa Airam publicó un sentido mensaje de dolor por la pérdida: “Acaba de partir el amor de mi vida a los brazos de Dios. Hoy morí con él. Mi rey del bolero, un gran artista de mi Chile”.

Las redes sociales se llenaron de mensajes de luto tras el fallecimiento del intérprete, que sucedió este miércoles 7 de enero.