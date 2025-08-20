Asesinan a famoso cantante del regional mexicano a plena luz del día

La música regional mexicana está de luto y sus fanáticos alarmados por la violencia con la cual asesinaron este martes 19 de agosto a uno de sus artistas más representativos.

De acuerdo con información de medios internacionales como El Universal de México, El Heraldo y la revista People en Español, el cantante fue víctima de un ataque armado que sucedió a eso de la 1 p. m.

Ernesto Barajas, fundador y vocalista del grupo Enigma Norteño, murió en las cercanías de la colonia Arenales Tapatíos, en la localidad de Zapopan. En el ataque resultaron heridas otras dos personas.

De acuerdo con informes preliminares, el cantante se encontraba en el interior de una pensión vehicular cuando dos sujetos irrumpieron en el lugar y dispararon en repetidas ocasiones. Barajas perdió la vida al instante al igual que su acompañante.

Ernesto Barajas fue un cantante, compositor, productor y empresario mexicano, reconocido como vocalista principal, fundador y director del grupo Enigma Norteño. Tenía 38 años. (El Universal/México/GDA)

Ante la emergencia, los cuerpos de seguridad acudieron al sitio.

Después del ataque, una mujer fue trasladada al hospital para recibir atención médica; según los reportes oficiales, la joven de 20 años fue una víctima colateral, ya que no tenía relación con el artista.

Los atacantes lograron huir a bordo de una motocicleta. Las autoridades están en su búsqueda.

Información extraoficial afirma que la muerte fue a causa de un ajuste de cuentas. En 2023, el cantante recibió amenazas por parte del crimen organizado.

Ernesto Barajas nació en Culiacán, Sinaloa. Era vocalista, productor y bajista del grupo Enigma Norteño.

Muertes violentas en la música regional mexicana

El género regional mexicano se ha visto enlutado con varias muertes violentas. Recordamos a Valentín Elizalde, conocido como El Gallo de Oro, quien fue asesinado en 2006 a los 27 años; a Sergio Gómez (de K-Paz de la Sierra), a quien ejecutaron en el 2007 luego de ser secuestrado y torturado; a esta lista se suman los 17 integrantes del grupo Kombo Kolombia que fueron secuestrados y asesinados en el 2013 a manos del cártel de Los Zetas.

Otras muertes recordadas son las de cinco músicos del Grupo Fugitivo después de que los secuestraran y asesinaran; por este hecho señalaron a un cártel de Tamaulipas. Además, Sergio Vega, fue asesinado en el 2010 tras recibir amenazas de muerte.

En el 2021, el cantante Alex Quintero fue asesinado durante una fiesta privada en Sonora y Luis Mendoza murió junto a su hermano en el 2019 después de que él y su hermano fueran atacados con más de 100 disparos contra su automóvil.

Por último, Zayda Peña falleció en el 2007 después de ser atacada en un hospital de Tamaulipas, tras sobrevivir a un primer atentado.