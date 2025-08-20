Viva

Asesinan a famoso cantante del regional mexicano a plena luz del día

El artista murió este martes 19 de agosto en un ataque armado en Zapopan, México

Por Jessica Rojas Ch. y El Universal/GDA/México

La música regional mexicana está de luto y sus fanáticos alarmados por la violencia con la cual asesinaron este martes 19 de agosto a uno de sus artistas más representativos.








Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

