Murió reconocido actor y cantante, catalogado como ‘un rompecorazones’ en los años 70

A finales de los años 60 y principios de los 70 fue catalogado como el ídolo adolescente de la época; el título de rompecorazones se lo dio su fanaticada gracias no solo a su talento en el canto y la actuación, sino también a su aspecto físico de galán. El artista estadounidense Bobby Sherman falleció este martes 24 de junio a los 81 años, según información de medios como Variety, TMZ y The New York Times.

Sherman alcanzó la fama como actor en dos temporadas de la recordada serie Here Come the Brides, de la cadena ABC. Su participación en este show fue entre 1968 y 1970.

Su papel en el programa lo catapultó también a la carrera de cantante, donde fue especialmente querido por adolescentes y niños por canciones exitosas como La La La (If I Had You), Easy Come, Easy Go y, las más conocidas de todas: Little Woman y Julie, Do Ya Love Me.

Bobby Sherman saltó a la fama por su participación en la serie 'Here Come the Brides', donde trabajó entre 1968 y 1970. (Wikimedia Commons)

Aunque se desconoce la causa de la muerte de Sherman, su esposa Brigette Poublon había comentado hace tres meses que el artista padecía de un cáncer en etapa cuatro.

Fue precisamente su esposa quien comunicó la muerte del intérprete: “Bobby dejó este mundo tomándome de la mano, tal como sostuvo nuestra vida con amor, valentía y una gracia inquebrantable durante sus 29 hermosos años de matrimonio. Yo era su Cenicienta y él mi príncipe azul. Incluso en sus últimos días se mantuvo fuerte por mí. Así era Bobby: valiente, tierno y lleno de luz”.

De acuerdo con Los Angeles Times, la exposición mediática de Bobby atrajo la admiración de los adolescentes de la época, quienes se apresuraron a gastar su paga en camisetas, loncheras y revistas con la cara de’Bubblegum Bobby’, como se le conocía.

