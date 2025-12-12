Murió estrella de El Gran Combo tras luchar contra una larga enfermedad: ‘Ha partido a continuar su baile en el cielo’

El artista fue una de las grandes voces de El Gran Combo de Puerto Rico. Firmó con su talento grandes éxitos de la salsa.

A poco menos de una semana de la muerte del icónico Rafael Ithier, líder de El Gran Combo de Puerto Rico, la salsa y la agrupación lamentan el fallecimiento de otra de sus grandes estrellas.

Ithier murió el sábado 6 de diciembre a los 99 años. Él fue el fundador, compositor y arreglista de la histórica agrupación, en la que también brilló como cantante el artista Luis Antonio Papo Rosario, quien falleció este viernes 12 de diciembre, según confirman medios como El Nuevo Diario de Puerto Rico.

El intérprete formó parte de la orquesta durante 38 años. Falleció durante la mañana de este viernes 12 de diciembre, luego de luchar contra una larga enfermedad.

El cantante Luis Antonio 'Papo' Rosario fue parte de El Gran Combo de Puerto Rico durante 38 años. Le dio voz a éxitos como 'Jala jala', 'No me olvides', 'Todo bien' y 'Regresa ya'. (Instagram)

“Hoy, 12 de diciembre de 2025, Luis Antonio Papo Rosario Concepción ha partido a continuar su baile en el cielo. Se ha ido rodeado de toda su familia, de mucho amor y con Dios en su corazón”, expresaron en sus cuentas de Facebook e Instagram su familia.

“Agradecemos las muestras de cariño, la compañía y el apoyo que le dieron en vida. No nos suelten de sus oraciones y que Dios nos siga llenando de fortaleza. Pedimos espacio para poder afrontar este momento doloroso en familia”, continuó el mensaje, que fue firmado por su esposa Enie, hijos y familiares.

Trayectoria y El Gran Combo

Rosario, de 78 años, formó parte de la legendaria agrupación hasta el 2017, cuando tuvo que hacer un retiro forzado a consecuencia de un viejo padecimiento en la espalda, por el que tuvo que ser operado ese año.

Cuando murió Rafael Ithier, fundador de El Gran Combo, Luis 'Papo' Rosario, compartió esta foto del recuerdo con el fundador de la orquesta. (Instagram)

Fue su hijo, Aniel Rosario, quien hace unos días pidió al pueblo que oraran por la salud de su padre a través de un mensaje en las redes sociales, que coincidió con el Día de Acción de Gracias. “¡Dándole Gracias a Dios por este Día de Acción de Gracias! No se imaginan cuán especial… Seguimos en el ring… Con las dos manos… ¡Papo Rosario, Dios tiene el control!”

Rosario nació el 4 de abril de 1947. Se integró a El Gran Combo el 26 de enero de 1980, en sustitución del coreógrafo Mike Ramos, quien a su vez había sustituido a Roberto Roena.

Como muchos de su generación, Rosario inició su carrera musical en su adolescencia, específicamente en la década de 1960, aun siendo estudiante de décimo grado en la Central High de Santurce. Inicialmente fue integrante de la orquesta El Conjunto Alegre y, posteriormente, cantó con Tempo 74, Continental Sextet y la Orquesta de Willie Rosario.

Cuando Rosario se integró a El Gran Combo, Charlie Aponte y Jerry Rivas ya cantaban con la orquesta, aunque esta carecía de un corista como él.

El propio Rosario recordó en varias entrevistas que había mantenido conversaciones con Ithier durante la semana previa, hasta que en medio de una llamada, este le preguntó si tenía una guayabera crema y un pantalón marrón, y le dijo que el 26 de enero de 1980 llegara a la plaza de recreo de Manatí. Esa noche aprendió los pasos básicos de las coreografías de Jerry Rivas, quien además le marcaba los tonos de los coros. Desde ese momento, dio inicio a una de las etapas más importantes de la agrupación.

Su primer éxito con la orquesta fue Carbonerito, que pegó en 1984. También cantó clásicos como Jala jala, No me olvides, Todo bien, Regresa ya, Le dicen papá y Estás liquidao, entre otros.