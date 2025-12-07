Murió Rafael Ithier, director de El Gran Combo de Puerto Rico

Rafael Ithier dirigió la orquesta durante más de seis décadas. Su disciplina y visión marcaron el estilo y la trayectoria del grupo.

Rafael Ithier, fundador y figura central de El Gran Combo de Puerto Rico, falleció este sábado 6 de diciembre en San Juan, a los 99 años de edad.

Ithier recibió reconocimiento internacional como el “máximo mulato” y fue cofundador y líder indiscutible de la orquesta durante más de seis décadas.

En 1962 estableció la orquesta junto a Martín Quiñones y Eddie Pérez, ambos ya fallecidos. La banda creció hasta convertirse en “la universidad de la salsa”. El repertorio del grupo incluyó éxitos como Brujería, Ojos chinos, Me liberé y Un verano en Nueva York. Esos títulos ocuparon un lugar clave en la expansión del género.

La cuenta oficial de El Gran Combo comunicó la noticia con un mensaje extenso. En el texto señaló: “Con profundo pesar confirmamos el fallecimiento de nuestro fundador, maestro y patriarca musical, Don Rafael Ithier Natal”.

“Hoy despedimos no solo a un gran músico, sino al arquitecto de un sonido que marcó generaciones, un líder cuya disciplina, visión y amor por la salsa forjaron la historia de El Gran Combo de Puerto Rico y de la música latina en el mundo”, agregó.

Rafael Ithier fundó El Gran Combo en 1962 junto a Martín Quiñones y Eddie Pérez. La agrupación se consolidó como “la universidad de la salsa”. (Instagram/Instagram)

También, familiares e integrantes de la agrupación agradecieron las muestras de cariño, solidaridad y respeto por parte de allegados y seguidores.

“Cada mensaje, cada recuerdo y cada expresión de apoyo han sido un abrazo para todos nosotros en este momento de profundo dolor. El legado de Don Rafael Ithier permanecerá intacto, vivo y eterno en cada tarima, en cada nota y en cada corazón que alguna vez bailó, cantó o se emocionó con su música. Su historia continúa”, finalizaron.

Artistas como Gilberto Santa Rosa, Willie Colón y Elvis Crespo también expresaron condolencias.