Murió famoso cantante y galán de los 70 y 80, recordado por la frase: ‘Lo siento mucho, la vida es así’

La música romántica está de luto con la noticia de la muerte de una de las voces más reconocidas del género.

El cantante italiano Sandro Giacobbe, galán de los 70 y 80, y autor de clásicos como Señora mía o Jardín prohibido, murió a los 75 años en su casa de Cogorno (al norte de Italia), según explicó el medio español El Mundo.

El artista padecía de un tumor desde hace 10 años.

Fue famoso por sus baladas románticas y conquistó al público latinoamericano con sus interpretaciones en español. Incluso, destacó como participante en el Festival Viña del Mar con la canción E passa il tempo, que lo llevó a ganar el segundo lugar del afamado concurso.

De acuerdo con ABC de España, El jardín prohibido logró ocupar las primeras posiciones en las radios internacionales en 1976. El tema luego fue versionado por artistas como Sergio Dalma, Junco o el Chaval de la Peca.