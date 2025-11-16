Murió famoso cantante en complicadas condiciones: recibió duro diagnóstico y fue arrestado

Todd Snider, cantante de country, es recordado por la agudeza y humor de sus letras.

La música country perdió a una de sus plumas más agudas y a uno de los cantantes que mejor plasmó las aspiraciones, penas, problemáticas y excesos de la clase baja que sobrevive en la desigual Estados Unidos.

A la edad de 59 años, Todd Snider murió este 15 de noviembre debido a una neumonía, según informó su publicista. En las redes sociales del artista se publicó un sentido mensaje que también confirmó su deceso.

“Nuestro fundador, nuestro héroe popular, nuestro poeta del mundo, nuestro vicepresidente del Departamento de Cambios Abruptos, el contador de historias, nuestro querido Todd Daniel Snider ha partido de este mundo”, dicta el texto.

“¿Cómo encontramos palabras para quien siempre tenía las palabras correctas, quien sabía destilarlo todo hasta su esencia con palabras y canciones, entregando los giros de frase más devastadores, hilarantes e impactantes?”, se lee más adelante.

El fallecimiento de Snider se dio tras varios sucesos difíciles.

A inicios de este mes, el cantante se vio envuelto en un episodio de agresión a las afueras del hotel donde se hospedaba antes de un concierto; el cual aún no se ha esclarecido públicamente. Tras esto, canceló sus presentaciones restantes y su círculo informó que sufrió lesiones graves que lo imposibilitaban.

Apenas unos días después, su familia informó que estaba hospitalizado y había sido diagnosticado con neumonía, por lo que pedían oraciones de sus seguidores. En medio de esta hospitalización, varios medios internacionales como Page Six y el Salt Lake Tribune, dieron cuenta de un conflicto con la policía.

De acuerdo con estos medios, las autoridades lo arrestaron debido a que el músico se negó a abandonar el hospital y posteriormente regresó para amenazar al personal del centro médico.