Murió cantante y leyenda de la música española tras ser estrangulada por compañero de asilo

La cantante española, fallecida tras ser estrangulada por un compañero de asilo, fue una de las grandes figuras del pop español.

Una leyenda de la música española falleció este 14 de noviembre. Su muerte ha generado gran conmoción en España, pues según varios medios ibéricos como El País, la icónica cantante habría sido estrangulada por un compañero de asilo.

Se trata de la artista Encarnita Polo, de 86 años, quien fue una de las figuras más importantes de la copla y el pop español durante las décadas de los 60 y 70. A Polo, también actriz, se le recuerdan grandes éxitos como Paco, Paco, Paco.

La Policía Nacional de España informó la muerte de la cantante a los medios de comunicación del país europeo, a través de un reporte sobre un fallecimiento en la residencia para adultos mayores Decanos de Ávila.

Además, El País tuvo acceso a otros documentos de la investigación, que sigue en curso. En estos, se detalla que la principal hipótesis es que Polo habría muerto tras la agresión de un residente de más de 80 años.

El sospechoso, asegura el medio, no había presentado signos de carácter violento y fue trasladado a un centro psiquiátrico, donde permanece bajo custodia policial.

Encarnita Polo, leyenda de la copla y el pop español

Nacida en Sevilla, el 22 de enero de 1939, Encarnita Polo fue uno de los grandes nombres que afloraron en la escena artística de España durante la segunda mitad del siglo XX.

Para aquella época, los géneros de la copla y el flamenco comenzaron a fundirse con el pop, en una combinación de éxito que ocupaba todas las radios y grandes escenarios. En este movimiento, Polo fue una figura imprescindible.

Durante su carrera compartió muy de cerca con otras estrellas como el francés Charles Aznavour y el italiano Claudio Villa.

Paralelo a su trayectoria en la música, también participó en películas; algo muy del uso en los cantantes durante aquellas décadas.