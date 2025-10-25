Viva

Murió famoso cantante mexicano, a los 75 años: ‘Las leyendas como tú no mueren’

El artista fue vocalista de La Sonora Dinamita durante muchos años

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria
Toño Peregrino
El cantante Toño Peregrino era sobrino de la icónica artista Toña la Negra. (Captura de video)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Toño PeregrinoLa Sonora Dinamita
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.