Murió famoso cantante mexicano, a los 75 años: ‘Las leyendas como tú no mueren’

El cantante mexicano Toño Peregrino, recordado por su amplia trayectoria como vocalista de La Sonora Dinamita de Lucho Argain y Xiu García, falleció este 22 de octubre.

Así lo confirmó la propia agrupación, de la que ya no era parte, a través de redes sociales. La popular banda azteca de origen colombiano compartió un emotivo mensaje en recuerdo de Peregrino.

“Toño Peregrino no fue solo una voz… fue sentimiento, fue entrega, fue alegría pura que iluminaba cada show con su energía inigualable. Hoy el escenario se siente más vacío, el ritmo se detiene por un instante, y nuestras almas se llenan de nostalgia", se lee en el texto.

“Gracias, Toño, por compartir tu talento con nosotros, por ser parte de nuestra historia y por hacer vibrar al mundo con tu voz. No es un adiós… es un hasta luego, porque las leyendas como tú no mueren, se quedan sonando eternamente en cada canción, en cada aplauso, en cada corazón”, continúa el homenaje.

Toño Peregrino nació en Veracruz, pero desde joven se mudó a la capital de México, donde se desarrolló como artista. A pesar de integrar numerosos proyectos, sin dudas su etapa más célebre fue como voz de La Sonora Dinamita.

El también percusionista era sobrino de la icónica cantante Toña la Negra. En una entrevista, compartida por La Sonora a raíz de su fallecimiento, el artista se refiere a su trayectoria musical como un legado familiar.

“Nosotros tenemos la vida del payaso, que aunque esté uno con dolor, con algo que perdiste, uno tiene que seguir; el show tiene que continuar. Pero como esta es mi vida, lo que me dejó mi familia, yo no voy a dejar de cantar”, dijo el cantante.