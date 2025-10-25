Viva

Muere cantante de ‘La Voz’, tras denunciar negligencias: ‘Si algo me pasa, hago responsable a la clínica’

El artista había publicado en redes sociales una fuerte denuncia contra el centro hospitalario donde estaba internado

EscucharEscuchar
Por El Tiempo / Colombia / GDA y Juan Pablo Sanabria

La muerte de un joven cantante, quien se dio a conocer hace unos años en el reality La Voz, ha causado consternación internacional. El artista falleció este 19 de octubre, víctima de cáncer y tras denunciar presuntas negligencias médicas en la atención que recibió.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Joan Sebastián Alarcón RozoLa Voz
El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.