Muere cantante de ‘La Voz’, tras denunciar negligencias: ‘Si algo me pasa, hago responsable a la clínica’

La muerte de un joven cantante, quien se dio a conocer hace unos años en el reality La Voz, ha causado consternación internacional. El artista falleció este 19 de octubre, víctima de cáncer y tras denunciar presuntas negligencias médicas en la atención que recibió.

Se trata de Joan Sebastián Alarcón Rozo, recordado por su participación en La Voz Colombia 2012.

Joan Sebastián Alarcón, cantante conocido por su paso en 'La Voz Colombia', estaba internado por un cáncer. (Redes sociales)

En publicaciones realizadas el pasado 13 de octubre, Alarcón, quien era paciente oncológico diagnosticado con cáncer de células renales con metástasis peritoneal, relató haber permanecido más de 30 horas sin atención médica especializada, pese a su delicado estado de salud.

“Si algo me ocurre en los próximos días dentro o fuera de esta institución, hago responsable a la Clínica Portoazul y a todo su personal médico administrativo”, escribió el artista en una de las publicaciones que rápidamente se viralizó, generando miles de comentarios de indignación y llamados a la investigación por parte de usuarios en redes sociales.

Horas después, se confirmó el fallecimiento del joven, lo que desató una ola de reacciones de familiares, amigos, artistas y ciudadanos, quienes exigieron a las autoridades competentes una investigación exhaustiva sobre el caso.

El reclamo que conmovió a Barranquilla

En sus mensajes, Alarcón detalló su experiencia en el centro asistencial, señalando presuntas demoras en los servicios de oncología, dolor y cuidados paliativos, así como falta de atención y malos tratos.

La denuncia fue compartida ampliamente en X, Facebook e Instagram, donde decenas de artistas, periodistas y figuras públicas expresaron solidaridad con su familia y pidieron respuestas a las autoridades de salud.

Joan Sebastián Alarcón falleció este 19 de octubre. (Redes sociales)

El joven había enfrentado complicaciones desde mayo del 2023, cuando, tras una trombosis, los médicos le detectaron el cáncer que comprometió su riñón derecho y, posteriormente, generó metástasis.

Su deceso, confirmado días después de su denuncia, generó una reacción masiva de indignación ciudadana, que revivió el debate sobre la atención a pacientes con enfermedades terminales y la necesidad de reforzar los protocolos de urgencias en clínicas privadas.

El sepelio de Joan Sebastián Alarcón se realizó el domingo 19 de octubre en los Jardines de la Eternidad del Norte, en medio de homenajes, muestras de cariño y el clamor público para que “no haya más muertes por negligencia”, como se lee en decenas de mensajes publicados en las redes.

Respuesta oficial de la Clínica Portoazul

Ante la viralización del caso y la presión mediática, la Clínica Portoazul Auna emitió un comunicado en el que rechazó los señalamientos del artista.

“Desde su ingreso, el paciente recibió atención integral y oportuna por parte de nuestro equipo médico y de enfermería, cumpliendo con todos los protocolos establecidos de calidad y seguridad del paciente”, aseveró la clínica en el comunicado divulgado el 18 de octubre.

La institución reconoció que “hubo desafíos en la interacción médico-paciente”, pero insistió en que su personal “actuó con profesionalismo y manteniendo la más alta calidad en la atención”.

Asimismo, expresó condolencias a la familia del artista y manifestó su disposición para colaborar con las investigaciones que realicen las autoridades de salud.

“Estamos dispuestos a entregar toda la información necesaria para esclarecer los hechos, guiados por principios éticos, de respeto, confidencialidad y responsabilidad”, concluye el pronunciamiento.

Diversas organizaciones y usuarios han pedido a la Secretaría de Salud del Atlántico y a la Superintendencia Nacional de Salud iniciar una verificación de los procedimientos clínicos en la institución.

Mientras tanto, la familia del joven cantante ha pedido respeto en medio del duelo.