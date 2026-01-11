Viva

Cantante costarricense obtuvo lo que muchos sueñan y pocos logran en ‘Got Talent’: vea el emotivo momento

El artista Sebas Guillem recibió una ovación del público durante su primera presentación en el programa de talentos e hizo llorar al jurado con su historia.

Por Sofía Sánchez Ramírez
Sebas Guillem Sebas Guillem
El artista costarricense Sebas Guillem es uno de los participantes de la undécima temporada de 'Got Talent España'. Sus canciones y presentaciones suelen tener enfoques emocionales. (Sebas Guillem /Sebas Guillem)







