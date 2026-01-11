Cantante costarricense obtuvo lo que muchos sueñan y pocos logran en ‘Got Talent’: vea el emotivo momento

El artista costarricense Sebas Guillem es uno de los participantes de la undécima temporada de 'Got Talent España'. Sus canciones y presentaciones suelen tener enfoques emocionales.

El cantante costarricense Sebas Guillem, reconocido por su propuesta de pop, soul y R&B, obtuvo en Got Talent España lo que muchos artistas anhelan y pocos logran alcanzar: un pase de oro que lo envía directamente a las semifinales del programa.

Durante la primera ronda de audiciones, Guillem recibió el pase de oro a manos de la actriz Paula Echevarría, luego de cautivar al jurado con su talento musical y jocosa personalidad. Con este reconocimiento, el tico logró esquivar varias rondas de eliminación y se aseguró un lugar en las próximas galas que se transmitirán en vivo.

En su intervención, Guillem tocó el piano, interpretó L-O-V-E e incluso replicó el sonido de una trompeta con su nariz, lo cual desató una serie de ovaciones en el público.

Sus gestos espontáneos, en los que movía las manos con visible nerviosismo, le ayudaron a encantar a los jueces, que le preguntaron si contaba con música original. Entonces, el cantante tomó la oportunidad para interpretar un extracto de su sencillo Joy, que dedicó entre lágrimas a su hermano fallecido.

Acto seguido, Paula Echevarría se levantó de su asiento, subió al escenario para abrazar al artista costarricense y pulsó el botón del pase dorado.

“Detrás de toda gran sonrisa hay una gran sensibilidad, y detrás de toda gran sensibilidad, hay un gran dolor que, cuando se comparte a través del talento, ocurren cosas mágicas”, acotó conmovido el presentador televisivo Risto Mejide.

Got Talent España es la versión adaptada del exitoso formato creado por Simon Cowell, lanzado en 2006 y producido en más de 60 países. La franquicia, reconocida en el Libro Guinness de los Récords, es uno de los programas de talentos más exitosos de la historia.

En ese escenario, artistas de todas las edades presentan su talento en áreas como canto, baile, magia y humor frente a un jurado y el público.

Sobre este primer episodio, Guillem compartió en sus redes sociales que se encontraba “sin palabras y con ”completa gratitud". También describió el momento como “una de las experiencias más hermosas” de su vida.