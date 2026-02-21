Sebas Guillem: la poderosa historia detrás de ‘En mis sueños’, el nombre de sus conciertos en el Teatro Nacional

De los pequeños escenarios al histórico Teatro Nacional, Sebas Guillem celebra la gracia de Dios, el amor de su público y el sueño cumplido de cantar donde un día se imagino.

El cantante costarricense Sebas Guillem sorprendió recientemente a sus seguidores al anunciar En mis sueños, su primer concierto en el Teatro Nacional, programado para el 27 de febrero. El entusiasmo fue tal que las entradas se agotaron en cuestión de horas, lo que llevó al artista a abrir una segunda fecha, el 26 de febrero.

Emocionado, Guillem reconoce que este logro no sería posible sin el apoyo incondicional de sus seguidores y, sobre todo, sin el pilar de su vida: Dios.

“Lo más importante es que las personas se sientan en casa en el concierto. Que los mensajes que compartamos y la música sean un abracito al corazón para la gente que vaya. Que se sienta el amor de Dios a través de todo lo que suceda esas dos bellas noches”, comentó el cantante en entrevista con La Nación.

'En mis sueños' hecho realidad: Sebas Guillem llega al majestuoso Teatro Nacional con dos noches inolvidables, agradecido con Dios y con cada corazón que creyó en su música. (Cortesía)

Vecino de Santa Ana, San José, Guillem confesó que siempre soñó con presentar su proyecto original en el histórico recinto josefino. Hoy, ver cómo ese anhelo se hace realidad con dos presentaciones consecutivas es una experiencia “única y muy nueva para todos”.

“Hemos aprendido muchísimo de la locura de planear un concierto de este calibre”, añadió.

Durante la conversación, el intérprete también compartió la historia detrás del nombre de las presentaciones.

“Ese es el título de mi nuevo sencillo, que se estrena el mismo día de la función, y al mismo tiempo, en algún momento en mi vida, solo en mis sueños imaginaba una oportunidad así, hasta que se logró materializar. A pocos días de cumplir este enorme sueño, no he parado de agradecerle a Dios por escuchar los anhelos de mi corazón”, reveló.

Conmovido, Guillem aseguró que la respuesta del público ha sido extraordinaria.

“No tengo palabras para describir este momento, solo gracia. La gracia de Dios plasmada en estas situaciones tan sublimes. Estoy exageradamente agradecido y emocionado de recibir a cada corazón que entre por esas emblemáticas puertas del teatro, a una noche inolvidable, íntima y repleta de sorpresas”, concluyó.

Las entradas para la función del 27 de febrero ya están agotadas, pero aún hay boletos disponibles para el 26 de febrero, con precios entre ¢9.000 y ¢15.000, a la venta en la boletería del Teatro Nacional.

Guillem conquistó al público con su carisma, sensibilidad artística y voz llena de emoción. Su carrera tomó un giro decisivo tras su participación en Got Talent España donde su interpretación le valió un pase de oro que lo catapultó al reconocimiento nacional e internacional.

Desde entonces, Guillem sigue consolidando un camino musical enfocado en transmitir mensajes de fe, esperanza y amor, conectando con una audiencia que crece día a día.